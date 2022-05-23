外交部感謝拜登與美方 重視對台堅若磐石承諾

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）美國總統拜登在日本宣稱若中國犯台，美國將以武力保衛台灣，白宮隨後重申，美方基於台灣關係法向台灣提供防禦手段的承諾不變。外交部今天對此表達感謝，強調中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。

外交部發言人歐江安向中央社記者表示，外交部對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安指出，中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。中華民國台灣政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全和以規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

拜登23日在東京與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。

白宮隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。（編輯：林克倫）1110523