美韓峰會重申台海和平重要性 外交部感謝

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）針對美韓峰會後聯合聲明重申台海和平穩定重要性，外交部今天表達誠摯歡迎與感謝。外交部表示，美韓政府持續重視此議題，再次彰顯維繫台海和平穩定，已是民主國家的高度共識。

外交部今天發布新聞稿指出，美國總統拜登與韓國總統尹錫悅21日在首爾舉行元首峰會，雙方在會後發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，並表示「台海和平穩定是維繫印太區域安全與繁榮的基本要素」。

外交部表示，美、韓繼去年5月雙邊元首峰會、去年12月雙邊國防部長會議，以及今年2月美日韓外長會議，接連提及台海和平穩定重要性之後，這次又再次共同關切台海安全議題，外交部對此表達誠摯歡迎，並感謝美國、韓國政府持續重視台海的和平穩定。

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外交部指出，台灣位處東亞第一島鏈的關鍵樞紐，在區域安全上一向扮演重要角色，這次拜登政府持續展現美國對台灣的強勁支持，以及尹錫悅政府表達對台海的高度重視，再次彰顯維繫台海和平穩定，已是民主國家的高度共識。

外交部指出，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1110523