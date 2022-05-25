頻被點名選北市長 陳建仁：選舉目前不是我的考量

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）民國111年地方公職人員選舉（九合一選舉）11月26日登場，前副總統陳建仁被視為北市參選人之一。陳建仁今天說，選舉目前不是他的考量，「我不是適合做選舉的人」，自己依然熱衷於學術研究。

陳建仁今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪時，針對是否排斥選舉、為何入黨等議題做出回應。

提及去年入黨一事，陳建仁表示，自己在衛生署、國科會當主委甚至是副總統時，都有人邀請他入黨，但當時自己身為政務官，認為入黨並不合適。

陳建仁說，回到中研院後已經是民間學者，因為支持總統蔡英文理念，也認同民進黨執政走向及領念，剛好去年有朋友邀請入黨，當時沒想那麼多就決定入黨。

陳建仁入黨後被外界解讀為參選的活棋，被問及是否排斥選舉，陳建仁表示，「選舉目前不是我的考量，了解我的人都知道我的個性，我不是適合做選舉的人」，他也坦言，生命里程中最愛的就是學術研究、可以滿足他的好奇心，對全世界人的健康福祉也有很大幫助，他非常開心可以回到中研院。

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陳建仁也提到，民進黨人才濟濟，而且很積極培育年輕人，年輕一輩的政治人物都相當傑出，台灣並不缺政治人物，但台灣需要更多科學家，「這是我做科學研究的原因」，社會需要多元化發展。

除了陳建仁外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也是被外界視為參選台北市長的熱門人選，陳建仁說，陳時中是一個非常好的防疫指揮官，不清楚他個人對選舉的想法，但以其過去擔任衛生署副署長、帶領牙醫師公會等的表現，他確實是一個很會溝通協調、有判斷力的好人才。（編輯：張芷瑄）1110525