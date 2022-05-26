林秋豐長期占職缺違法兼職 屏科大遭糾正

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（中央社記者賴于榛台北26日電）監委葉宜津等調查發現，國立屏東科技大學教授林秋豐借調至金屬中心擔任執行長期間，違法兼職營利事業董事長，且長達8年占專任職缺未授課，嚴重影響學生受教權，監院日前已通過糾正屏科大。

「金屬工業研究發展中心」執行長林秋豐去年遭爆涉及違法兼職等情事，事發後隨即請辭屏科大教職。案經監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查後，監察院12日通過監委所提糾正案與調查報告，糾正屏科大，另也要求經濟部檢討改善兼職與獎金漏洞等狀況。

兼職部分，監委調查發現，屏科大依據教育部及教師借調處理規定，同意屏科大教授林秋豐自民國105年7月4日起借調金屬中心擔任執行長職務，但林秋豐106年6月29日因金屬中心指派，擔任大強鋼鐵公司董事長至今，已違反教育人員任用條例及教師兼職處理原則「教師不得經營商業或投資營利事業」的規定。

監委說，屏科大甚至在媒體披露前，皆未被告知，於是林秋豐在106年6月29日至109年7月3日的「借調期間」，違法兼職營利事業董事長；教育部雖然自110年2月19日起，6度函屏科大應釐清案情、調查妥處，但屏科大迄今1年餘仍無結論。

調查還發現，屏科大後續雖然「不同意」林秋豐自109年7月4日起延長借調至金屬中心，卻同意林秋豐自109年7月4日至110年1月31日到金屬中心的「研習」。

監委說，此時林秋豐名義上已歸建屏科大教授本職，卻繼續在金屬中心擔任執行長，實質已是兼職，於此同時仍持續兼任大強鋼鐵公司董事長，等同在「研習期間」兼職再兼職。

監委說，屏科大同意林秋豐借調與研習總年數長達8年，占專任教師缺卻長期不在校授課，嚴重影響學生受教權，確有疏失，因此依憲法第97條第1項及監察法第24條規定提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善。

至於獎金漏洞等部分，監委發現林秋豐兼任大強鋼鐵公司董事長，每月領取兼職費新台幣3萬元、車馬費8000元，已違反行政院函頒軍公教人員兼職費支給表「單一兼任職務的兼職費以每月8500元為限」等規定，要求經濟部應依法約束所屬依限額領取，也需依據政院規定進行處置，始符法制

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監委調查也發現，林秋豐109年總薪酬達到495萬8032元，其中包含「主管激勵獎金」47萬餘元、「一般激勵獎金」7萬餘元及「營運獎金」21萬餘元等未合法的名目。

監委質疑，金屬中心106年目標盈餘較105年大降37.5%，有降低目標盈餘領取獎金的嫌疑，但金屬中心每年約30億元營收中，7成以上來自政府研究或委辦計畫，經濟部應重新檢視所屬設立獎金及發放比例是否妥適，以絕外界自肥或肥貓的議論。（編輯：林興盟）1110526