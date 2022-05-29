國民黨高雄市長人選未明 市黨部：有彙報名單給中央

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市長人選未定，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，提名權在中央，但對目前被提及的人選，如孫文學校總校長張亞中、市議員陳麗娜等人，均已彙報給黨中央，由黨中央徵詢決定。

許福明今天對中央社記者表示，高雄市長人選提名權在中央，但近期有許多人選，包括已正式表態，或向市黨部表達意願、地方人士推薦、有基層動作的人，市黨部都有彙整名單，並報給黨中央參考，由黨中央進一步徵詢或決定。

許福明強調，市黨部只是單純將所有被提及的人選彙整給黨中央參考，名單有很多人，包括張亞中、陳麗娜、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮、前高雄市副市長李四川、市議員黃柏霖等人。

許福明說，現任議員已登記參選者，多已表態要爭取連任，出戰市長可能性不高，但黃柏霖有藍營人士推薦，也曾彙報給中央。至於陳麗娜因未登記參選連任議員，市黨部初步詢問，陳麗娜雖未明確表態是否參選市長，但態度似也不排除。

此外，國民黨智庫執行長柯志恩、立委陳玉珍等人也曾被提及，而國民黨中央委員孫健萍日前已正式宣布參選，許福明說，這些人選都有掌握，也有彙報，但後續如何，要由黨中央決定。

國民黨主席朱立倫將於6月初訪美，對於高雄市長人選能否在此之前確定或是否有提名期程？許福明強調，一切都要看黨中央及提名小組決定，目前市黨部尚未接獲任何相關通知。（編輯：黃世雅）1110529