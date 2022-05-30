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國民黨擬徵召徐志榮選苗栗縣長 鍾東錦謝福弘尊重

2022/5/30 21:38
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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）國民黨中央選戰策略會報今天決議建議徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長；先前表態參選的苗栗縣議長鍾東錦表示「尊重」；前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘也說「樂觀其成」。

國民黨對於下屆苗栗縣長提名人選懸而未決，黨中央今天發布新聞稿表示，中央選戰策略會報下午開會討論，決議向中央選舉提名委員會提報，建議徵召徐志榮，代表國民黨參選苗栗縣長。

日前傳出有意回鍋參選並親自錄音宣傳電話民調的前苗栗縣長劉政鴻，今天下午面對媒體採訪時表示，因家人反對、勸退，他決定不選了，將支持國民黨推出的人選。

前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘今天上午才透過臉書發布宣傳影片，以「苗栗縣長參選人」身分喊話鄉親，要善用38年行政經驗，讓住在苗栗成為一種驕傲，未料傍晚國民黨中央即發布決議徵召徐志榮的消息。他晚間接受媒體電訪時稱「樂觀其成，而且我也鼓勵」，強調大家都是自己兄弟，一定全力輔選。

至於最早表態參選的議長鍾東錦則說，對於選策會今天的決議，他表示尊重，也不意外，但他向來主張應有一個公平公正公開的初選機制，讓人選出爐，呼籲黨中央在做出最後決定之前，仍須重視苗栗鄉親的意見，讓國民黨苗栗縣長候選人師出有名，才能凝聚藍軍士氣。

國民黨中央先前就已鎖定由立委徐志榮披戰袍，但徐志榮多次表態沒有意願，他在5月17日接受媒體電訪時曾說自己始終無意願參選縣長，一直以來未曾動搖，「如果講話不算話要怎麼當縣長？」對於今天選策會決議，截至記者發稿前，徐志榮都未接電話，無法得知他的回應。（編輯：黃世雅）1110530

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