朱立倫將訪美 民進黨：應該說明四大問題

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，國民黨主席朱立倫即將出訪美國，朱立倫願著手修補與美國關係，民進黨正面看待，但朱立倫應說明四大問題，包括，朱立倫是否願為過去操作美豬議題、誣指美豬是「瘋豬肉」、影響台美經貿關係而道歉。

謝佩芬今天透過新聞稿指出，朱立倫願意出訪華府，著手修補與美國關係，修正過去錯誤的親中反美路線，民進黨正面看待，但也呼籲朱立倫要遏止國民黨在國內操作反美疑美、在華府親美的雙面作法，讓盟友對台灣充分信任與安心。

謝佩芬表示，今年4月份美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計訪台，當時國民黨一方面在推特用英文寫下「誠摯歡迎」，另一方面又透過親中媒體放話「這對台灣國防安全沒有實質幫助」，大玩兩面手法，無益對美關係改善，希望朱立倫不要重蹈覆轍。

謝佩芬指出，呼籲朱立倫在出訪前先釐清國民黨過去的反美路線，清楚對國內外回答四大問題；第一，過去許多美方官員與政要訪台時，國民黨都表達對美方訪賓來台的疑慮。例如，國民黨國際部主任黃介正曾說裴洛西訪台「對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助」。請問朱立倫是否修正這樣的錯誤評價，並願支持未來台美雙方持續深化交流互動。

她說，第二，在民進黨強健台美經貿關係，積極參與TIFA談判時，朱立倫是否願意為去年底操作美豬議題，誣指美豬是「瘋豬肉」，以至於影響台美經貿關係而道歉。

謝佩芬說，第三，在美中台戰略情勢明確變化，美國重申對台堅定支持，並積極在區域安全緊密與台灣合作之際，國民黨仍把中國國家主席習近平主張的以「一國兩制」為核心的「九二共識」當作台灣安全保障的憑證，朱立倫是否願清楚對國內外做說明，表明在威權與民主的抉擇中，國民黨將站在哪一方。

謝佩芬指出，第四，隨著中國軍事威脅加劇，美方提升對台防衛支持時，國民黨仍在唱衰美方軍售意圖、暗批美國保衛盟友決心軟弱，朱立倫是否支持台美軍事與防衛的合作交流，並支持台灣國防自主所需的不對稱戰力發展。

謝佩芬說，這四大問題不僅民眾相當關心，相信也是美方所重視的台美交流議題，國民黨和朱立倫應完整解釋說明。（編輯：林興盟）1110601