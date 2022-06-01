國防部總督察長任職布達 楊基榮履任新職

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（中央社記者黃雅詩台北1日）國防部今天舉行總督察長任職布達暨授勳典禮，新任總督察長楊基榮中將正式履新。國防部副部長王信龍上將期勉總督察長室未來對於國軍軍風紀維護及各項督察事務，都能按計畫執行，圓滿完成任務。

軍聞社今天報導指出，王信龍今天上午主持總督察長任職布達暨授勳典禮，典禮在博愛營區舉行，王信龍宣讀布達命令後，楊基榮正式履任新職，王信龍也代表國防部長邱國正頒授楊基榮「四等寶鼎勳章」，肯定他擔任陸軍後勤指揮部指揮官期間，戮力執行各項國軍後勤整備支援及事務革新等重大工作，成效優異。

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王信龍指出，總督察長室負責國軍軍紀、戰技術督察、風險管控及施政研考等工作，並且對國防施政績效，執行專業化的研究及評核，使重大的施政計畫能夠持續追蹤及管制，提升服務品質。

王信龍強調，國軍肩負保國衛民重責大任，社會大眾也對軍人有高道德標準期許，唯有嚴格的紀律，才是建構堅實勁旅不可或缺的要素，軍隊應有效發揮組織功能，強化內部管理，落實人員考核，掌握風險因子，官兵更要持恆將軍紀安全要求深植於心，才能有效杜絕危安事件肇生。（編輯：黃國倫）1110601