美洲教育者年會 美國務院官員出席台灣攤位

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（中央社記者黃雅詩台北1日）教育部政次劉孟奇昨天率團參加在美國舉辦的2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA），美國在台協會（AIT）今天表示，為支持台美教育倡議，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森昨天也現身在台灣攤位的開幕式。

AIT今天在官方臉書指出，NAFSA年會聚集全球數千名國際教育專家，共同推動國際教育與交流，今年劉孟奇率領台灣代表團出席美國科羅拉多州丹佛舉行的NAFSA 2022年會，為支持台美教育倡議，道森（Camille Dawson）親自現身「留學台灣（Study in Taiwan）」攤位開幕式。

AIT發布新聞稿指出，美國在台協會很高興支持台灣教育部加深與美國在教育方面的合作，這是2020年12月啟動的台美教育倡議的一部分。在拜登政府時期，美國持續實施此一倡議，幫助確保美國校園捍衛創新、知識自由等台美共享價值。

AIT表示，劉孟奇於5月31日到6月2日率台灣代表團參加NAFSA年會，團員來自各機構代表，包括僑務委員會、成功大學、台灣大學、東華大學、陽明交通大學、學術交流基金會（台灣傅爾布萊特），以及高等教育國際合作基金會（FICHET）。

AIT指出，代表團出席NAFSA年會的「留學台灣」攤位開幕式，美國國務院和美國在台協會的代表亦出席，為把握台美教育專家齊聚丹佛的難得機會，教育部特別安排聯合簽約儀式，台灣的大學代表們簽訂合作備忘錄，擴大與美國高等教育的語言交流機會，之後美國在台協會與高等教育國際合作基金會共同在丹佛君悅飯店舉辦台美高等教育對話。

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AIT指出，台灣代表團和美國國務院代表也將出席NAFSA年會的全球夥伴關係會議，成大校長蘇慧貞將向長期與台灣合作的美國大學分享台灣面對COVID-19的做法，以及促進雙語教育合作的最佳實踐方式。

AIT表示，此次在丹佛舉行的教育活動，再次重申美國和台灣深化國際教育合作的承諾，尤其是在英語和華語教學方面，此活動也凸顯志同道合的民主夥伴攜手合作支持自由開放教育的重要性。（編輯：蘇龍麒）1110601