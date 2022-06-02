總統視導國軍預醫所 肯定協助控制疫情成效卓越

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總統蔡英文（圖）2日視導國防醫學院預防醫學研究所，致詞時特別感謝預醫所人員，為台灣進行各項疫病檢驗、疫苗研發，對防疫工作付出了很多心力。中央社記者王飛華攝 111年6月2日

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（中央社記者溫貴香桃園2日電）總統蔡英文今天視導國防醫學院預防醫學研究所，對於疫情發生後，預醫所就成為衛福部疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍檢疫，與相關機構合作自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發，有許多卓越的成效。

總統上午在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、參謀總長上將陳寶餘、海軍司令上將劉志斌等人陪同下，前往海軍陸戰隊六六旅、陸軍化生放核訓練中心、國防醫學院預防醫學研究所，勗勉官兵並致贈加菜金，預祝端午節快樂。

總統在視導預防醫學研究所時致詞指出，明天就是端午節，她感謝全體中華民國國軍弟兄姊妹，堅守崗位、守護國家，守護國人的日常；疫情期間，國軍在訓練戰備任務、強化戰力的同時，也肩負支援防疫的重責大任。

總統表示，她上午也到海軍陸戰隊六六旅、以及陸軍化生放核訓練中心，了解各單位平日的戰訓任務，也感謝國軍弟兄姊妹協助防疫的辛勞。

總統指出，疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作，大家都非常辛苦；這兩年多來，預醫所也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效。

總統表示，其中更有4項合作產品，通過食品藥物管理署認證，並且取得許多國內外專利，榮獲多項新創獎殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。

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總統特別感謝預醫所人員，為台灣進行各項疫病檢驗、疫苗研發，對防疫工作付出了很多心力，她並期許持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。

總統強調，現在疫情還沒過去，國際情勢也瞬息萬變，絕對不能有任何的鬆懈。她特別提到，空軍在前天飛行訓練中失去了一位優秀飛官，大家都感到非常不捨，但在此刻，更要打起精神，堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園，相信這也是紀念這位飛官的最好方式。（編輯：郭無患）1110602