端午佳節 賴清德籲給予第一線防疫夥伴鼓勵關懷
2022/6/3 11:10
（中央社記者溫貴香台北3日電）副總統賴清德今天表示，端午節是傳統驅除瘟疫的節日，其中包含賽龍舟的「競渡驅疫」；因疫情，大家難免感到不安、不便，但越是如此，越要互相協助、彼此鼓勵，展現如龍舟競賽時的團結精神，給予第一線人員更多鼓勵與關懷。
副總統賴清德上午在臉書發文表示，今天是端午節，祝大家端午佳節平安，懸掛菖蒲、艾草沐浴、配戴香包，端午節是傳統中驅除瘟疫的節日，人們以不同的方式送走瘟神，其中也包含賽龍舟的「競渡驅疫」，透過競賽中的堅強意志，來驅逐疫氣和邪毒。
賴副總統表示，因疫情關係，大家難免感到不安、不便，但越是如此，越要互相協助、彼此鼓勵，展現如龍舟競賽時的團結精神，給予第一線防疫夥伴、醫護人員、親朋好友，更多的鼓勵與關懷。
副總統說，在疫情的關鍵階段，需要大家團結防疫、同心抗疫，政府也會盡最大的努力，持續落實各項工作，讓生活能儘早回歸正常。
最後，賴副總統提醒民眾，共同配合防疫措施、盡快完成疫苗接種，隨時留意自己的健康狀況。（編輯：潘羿菁）1110603
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