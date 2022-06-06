藍促陳時中應為火化爭議下台 綠：實務做法引誤會

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）國民黨副秘書長王育敏今天表示，過去指揮中心要地方在24小時內將確診死亡遺體火化，現在卻說從未要求，指揮官陳時中指令不清，應道歉並盡快下台。

民進黨團幹事長鄭運鵬回應，指揮中心並無24小時內火化要求，可能業者跟地方政府在實務上做法比中央還嚴格，因此造成誤解。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中盡快下台」記者會。

王育敏表示，指揮中心副指揮官陳宗彥在去年記者會回答媒體提問時說，根據指揮中心的指引，殯葬業者會在24小時內火化確診死亡遺體，結果發生爭議後，如今陳時中卻說從未有過要求。

王育敏指出，過去兩年，地方殯葬業者都是這樣執行，結果現在指揮中心卻把責任推給地方、殯葬業者，這樣的指揮中心不適格也不適任，陳時中犯下錯誤、指令不清，且當指揮中心知道地方執行的過程，也未出面修正，指揮中心失職、失能，陳時中應向民眾道歉，並盡快下台。

王育敏呼籲指揮中心不要卸責、不肯承認錯誤，衛福部應盡快、明確說明染疫往生者的遺體處理時間，讓家屬、殯葬業者有所遵循，政府也應輔導殯葬業者找出適當作法，避免家屬見不到親人最後一面的遺憾。

王育敏指出，火化之亂涉及到很多家屬能否送親人最後一程，是非常嚴肅的事情，但面對指揮中心出大包，結果行政院長蘇貞昌卻完全不敢講一句話。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天召開輿情回應記者會，對於確診死亡個案火化時間爭議，他出示指揮中心歷次公文指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。

鄭運鵬說，COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。

鄭運鵬接著表示，可能是指揮中心副指揮官陳宗彥去年6月8日回答媒體提問時提及，地方殯葬管理機關在「實務上」是24小時內火化，也依照指揮中心標準將遺體裝入屍袋、雙層密封，但沒有24小時內火化的規範。

鄭運鵬說，這兩年多來不少家屬遇到這樣的狀況，但24小時內火化，不是指揮中心不近人情，如果因為這樣的誤解，造成家屬在儀式上與家人道別的遺憾，他們也覺得很不捨，但這是為了防疫所採取的不必要措施，可能業者跟地方政府比中央還嚴格，因此造成誤解。（編輯：蘇志宗）1110606