羅智強退選桃園市長 藍委：國民黨團結的開始

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前台北市議員羅智強退選桃園市長，引起關注。包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）在內多位國民黨立委7日回應媒體詢問表示，羅智強顧全大局，這也是國民黨團結的開始；從這一步開始起，國民黨會團結打贏年底選戰。中央社記者范正祥攝 111年6月7日

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（中央社記者范正祥台北7日電）前台北市議員羅智強宣布退選桃園市長，引起關注。多位國民黨立委今天回應媒體詢問時表示，羅智強顧全大局，這也是國民黨團結的開始；從這一步開始起，國民黨會團結打贏年底選戰。

國民黨視桃園市為重點選區，市長人選徵召前行政院長張善政參選而底定。辭掉台北市議員的羅智強昨天晚間在臉書引用歌手劉若英「成全」歌詞表示，「成全了你的瀟灑與冒險」，他決定退出桃園市長選舉，繼續行腳，為台灣人民祈福。

對於羅智強昨天晚間透過臉書表明決定退選桃園市長，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體訪問時說，謝謝羅智強顧全大局，退出桃園市長選舉，希望國民黨中央和桃園地方趕快整合，相信張善政參選桃園市長有勝選的可能。

國民黨桃園市區域立委、立法院黨團書記長萬美玲回應媒體詢問時指出，羅智強的成全，不但成全了地方的和諧，也成全了年底選戰國民黨在桃園市的勝選，更是成全了桃園市最好的未來，從這一步開始起，國民黨會團結打贏年底的選戰。

國民黨立委洪孟楷說，希望國民黨所有團結的力量共同在一起，因應年底選舉，不只桃園市，也不只高雄市，國民黨在所有縣市都要展現民意，好好打贏選戰。

國民黨立委謝衣鳯表示，羅智強成全大局，對於國民黨年底選舉和2024大選都有重要影響；希望張善政拿出最大誠意，邀請羅智強和所有立委一起幫忙輔選。（編輯：翟思嘉）1110607