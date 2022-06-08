恩恩爸追真相 羅秉成建議新北提出完整報告

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（中央社記者賴于榛台北8日電）「恩恩」爸爸尋求向新北消防局求救「消失81分鐘」的真相。行政院發言人羅秉成今天建議新北市長侯友宜，將對家屬的關懷化為行動，從內部進行行政調查，提出事件完整報告。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車「消失81分鐘」的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。

羅秉成今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪時指出，這件事情新北市像是被恩恩爸爸追著跑，建議新北市政府可以主動、明快些，將高度拉高，完整調查後對外說明。

他表示，此案目前是公眾社會矚目案件，政治面來說，地方政府可信度被質疑時，就是某種政治危機，新北市應該要第一時間講清楚，甚至要主動積極，獨立調查還原相關情形。

羅秉成說，恩恩爸爸想知道是否2個局處橫向聯絡有問題，而新北市衛生局、新北市消防局都屬於新北市政府，建議新北市政府應該進行內部調查，如同慶富案、敦睦艦隊染疫案等由行政機關主動進行行政調查，侯友宜也應該要把對家屬的關懷，化為行動。

對於新北未提供119報案錄音檔，羅秉成說，新北市消防局引用2個相關法規，只提供譯文不提供音檔，一個是通訊保障及監察法，但這主要規範監聽層面，關聯性不大；另外是政府資訊公開法第18條第6款，也就是有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人的公開發表權者，應限制公開或不予提供。

他表示，新北市消防局目前只提供譯文，可能是因為公務員橫向聯繫時的聲音隱私，或是報案民眾個人隱私，但若考量上述，合理來說，是連譯文都不能提供。

羅秉成認為，新北市消防局在這部分未說明清楚，且政府資訊公開法第18條第6款也有公益條款，此案已是社會關注，有某種公益性，新北市要釋疑。

恩恩爸爸6日至新北市消防局聽報案電話錄音，有網友指出，新北市政府是以「假報案」方式，表演勤務指揮中心現場；新北市消防局昨天解釋，當天是採取情境模擬報案量，局內人員以「測試電話」進線勤務中心。

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羅秉成對此表示，若採還原現場方式，該要事先告知當事人，且當時是公務時段，利用真實現場模擬，會否影響其他真實報案的時效性，相關做法可能沒有深思熟慮。

另外，三重地政事務所公務員日前被發現上班時間在網路批評恩恩爸爸，羅秉成則說，公務員有言論自由，但在公務時間用公務電腦發表與公務無關言論，這是不好的，相關法規也都有懲處的規範。（編輯：楊蘭軒）1110608