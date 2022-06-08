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台灣援贈立陶宛食物銀行50萬美元 助烏克蘭難民

2022/6/8 22:10
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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）駐立陶宛代表黃鈞耀今天拜訪立陶宛食物銀行Maisto Bankas，代表政府捐助民眾善款50萬美元，以協助該組織賑濟烏克蘭難民孩童。Maisto Bankas感謝台灣援助。

Maisto Bankas執行長谷列維丘斯（Simonas Gurevičius）表示，規劃將台灣的善款用於採購食品、自6月至7月中旬分裝成袋，透過Maisto Bankas的兒童食品專車，分送給在立陶宛各城市、共約2萬名烏克蘭難民孩童。黃鈞耀今天並與谷列維丘斯共同參與包裝食品袋。

黃鈞耀感謝Maisto Bankas與駐立陶宛代表處合作，將台灣民眾的愛心傳遞給在立陶宛的烏克蘭孩童。

駐立陶宛代表處指出，Maisto Bankas成立至今已超過20年，是立陶宛重要慈善組織，也是立陶宛外交部建議的合作對象，以利妥善運用台灣民眾的愛心。台灣民眾捐贈烏克蘭超過3000萬美元善款，Maisto Bankas獲贈的是其中50萬美元。（編輯：林憬屏）1110608

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