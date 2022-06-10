斯洛伐克布省與高雄締約 加速各領域實質合作

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斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團抵達高雄，10日由布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）（左）與高雄市長陳其邁（右）代表簽署夥伴協定，雙方將在經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域推動合作。中央社記者曾以寧攝 111年6月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）斯洛伐克布拉提斯拉瓦省與高雄市在疫情下締結友誼，布省省長德若巴與高雄市長陳其邁今天簽署夥伴協定，盼深化雙方經濟、科技、文化及教育等各領域的實質合作，加速城市交流。

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團一行今天上午抵高雄展覽館，與駐斯洛伐克代表李南陽一同見證，德若巴（Juraj Droba）與陳其邁代表簽署「高雄市及布拉提斯拉瓦省夥伴協定」，盼深化雙方各領域的實質合作。簽署儀式後，陳其邁也邀請訪團搭乘遊艇，同遊高雄愛河灣。

陳其邁表示，台灣與斯洛伐克在產業及實踐民主的過程都有非常多類似地方，高雄和布省也都位於兩國政治、經濟與交通中心，非常多產業都有合作交流機會。希望經由協定簽署，加速城市交流並加深交流層次，也盼在疫情結束後，能有機會到布省訪問。

德若巴說，企業與產業合作必須要能夠務實，要把行動計畫推動下去，目前比較常見有台灣企業到斯洛伐克投資，希望未來也能有更多斯洛伐克人到台灣投資。他也強調，斯洛伐克與台灣共享自由與民主的價值，與台灣朋友保證，「斯洛伐克一定會與台並肩前行。」

李南陽透露，2020年斯洛伐克COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重的時候，他曾打給陳其邁，討論可以做什麼，陳其邁二話不說就答應捐口罩。後續在各界人士奔走下，短時間內就將30萬片醫療口罩送達斯洛伐克，比其他歐盟國家都還要早。高雄與布省簽署夥伴協定已經準備了2年，但因疫情等因素一直延後，相信「好酒沉甕底」，雙方將可以展開更多經貿合作。

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雙方代表也在會中交流。年僅27歲的國會議員史丹奇克（Andrej Stancik）說，自己要「告解」，在來台短短幾天之內，「真的愛上台灣了」。看到台灣面對中國這麼強大、具有野心的強權，覺得所有民主國家都應該齊心面對，並衷心希望台灣能繼續享有和平，「不管前方有多少困難或挑戰，斯洛伐克都會是台灣最好的朋友。」

高雄市政府資料說明，夥伴協定簽署後，雙方將在經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域推動合作；中山大學也將提供10個學生全額獎學金、並供2名老師來台進修，預算由中山大學負擔。產業部分，今天下午將舉行招商說明會，盼推動雙方企業進一步合作。（編輯：謝雅竹）1110610

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團抵達高雄，10日由布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）（左5）與高雄市長陳其邁（左6）代表簽署夥伴協定，並在會中進行交流，盼深化雙方各領域的實質合作。中央社記者曾以寧攝 111年6月10日