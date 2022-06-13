確診者遺體火化爭議 國民黨團促指揮中心速提指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北13日電）確診者遺體火化爭議受關注，國民黨立法院黨團今天要求中央流行疫情指揮中心，參照世界衛生組織明定的確診者死亡喪葬指引和他國做法，儘速提出符合國際規範和本國民情的新指引。

因應疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列為第5類法定傳染病，並明定確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，也希望儘速火化或經衛生機關報准後深埋，但並未要求在24小時內完成。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長洪孟楷出席，關切確診病逝者後事處理，催促中央流行疫情指揮中心儘快提出新的喪葬指引。

曾銘宗說，現行喪葬指引不符國際規範和慣例，執行上又衍生重大爭議，應順應民意修正相關指引，能不能更有人性、更有溫度一些；中央流行疫情指揮中心應參照世界衛生組織明定的確診者死亡喪葬指引和他國做法，儘速提出新的指引。

萬美玲表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾指示儘速擬定新的喪葬指引，但新的指引至今仍不見蹤影，這段期間有不少家庭必須承受煎熬和難過。

她說，現在陳時中確診休養中，中央流行疫情指揮中心由副指揮官陳宗彥代理指揮官，陳宗彥也擔任內政部次長，管轄監督的業務範圍包含殯葬業在內，希望指揮中心儘速提出新的喪葬指引，讓地方政府、醫院、殯葬業者和家屬有所依循。

洪孟楷表示，關於指引，重點是尊重死者，其他國家已有現成的規定，可參照他國相關規定好好溝通討論，並符合本國民情，他要求在本週內將指引訂定清楚。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天召開輿情回應記者會，記者會中也就國民黨團記者會所提議題進行回應。鄭運鵬說，他求證殯葬管理機關與單位，對於現在大家慣例上執行的24小時火化，過去以來國民黨執政縣市沒有向內政部提出反對意見，而且在防疫會報中也沒有提出不同意見。

鄭運鵬表示，對於民眾反映確診家人往生無法見到最後一面，或遺體因火化需求造成家屬遺憾，這可以理解，但國民黨拿來當作政治議題炒作，這無助防疫，而在防疫指引上，代理指揮中心指揮官的內政部次長陳宗彥也會跟各方溝通，但到目前為止，地方政府沒有反對慣例上的做法。

鄭運鵬表示，國民黨把家屬推到第一線做政治攻防，這對防疫工作沒有正面幫助，對家屬來說也是二度傷害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，媒體詢問，國民黨團昨天召開記者會表示，待9月新會期開議之後，將針對1922重大疏失及「恩恩案」毫無作為，在立法院相關委員會成立調閱小組。對此，鄭運鵬說，119是緊急報案專線，1922是疫情通報與諮詢的專線；過去2年多，新北市有哪一輛救護車是1922派出的，如果從來沒有，現在要去調閱1922通聯紀錄，這完全是政治炒作，要把新北市政府的責任推給中央及指揮中心，對「恩恩」的家人來說，更是二度傷害。

鄭運鵬指出，如果國民黨真的要成立1922真相調閱小組，呼籲國民黨團一起成立新北市真相調閱小組，這才是負責任。（編輯：蘇志宗）1110613