首屆溫哥華台灣學生論壇舉行 強調台灣身分認同

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（中央社記者程愛芬溫哥華12日專電）首屆溫哥華台灣學生論壇今天在加拿大卑詩大學舉行，政務委員唐鳳透過視訊與會、卑詩大學教授山人幸琪從自己的經歷分享身分認同的重要性，呼籲台裔年輕學子認識並珍視台灣價值，並成為國民外交的先鋒。

隨著地緣政治緊張關係升高，台灣的能見度也提升，透過視訊演講的唐鳳對現場100多名加拿大學生說：「台灣最大的價值不在於地理位置，而是台灣有著能引發世界共鳴的價值觀。」

他說，台灣的民主人權自由受到廣泛讚譽，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，民主制度的有效度受到質疑，而台灣卻在照顧人權自由和公共衛生限制之間做了很好的平衡，引起其他國家取經學習，令人感到驕傲。

論壇的主題演講者是卑詩大學口腔健康醫學院教授山人幸琪，90年代離開台灣出國留學的她，在1996年台海危機時深刻體認到自己是「台灣人」的重要性，於是她開始向國外友人介紹台灣。

她對中央社記者表示：「能夠清晰知道自己來自哪裡，對個人和族群有所認同，就能有自信地做好國民外交的工作。」

在海外推廣台灣主體意識多年，難免受到質疑挑戰，但山人幸琪從未因此動肝火。她說：「政治本身是中性的，理性對話是政治中最重要的元素。我們先確立身分認同，清楚向人說明中國和台灣之間的關係，不需要因為有人說你是中國人、不是台灣人就反應激烈。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也對現場學生提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議中提到「國際社會不能成為一個以大欺小的世界」，從烏克蘭經驗更顯示身分認同的重要性。「有強大的身分認同，就能團結一心抵抗外侮。」

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此次論壇邀請到一些在溫哥華頗負盛名的台裔人士，包括知名鞋業品牌Vessi創辦人Andy Wang、連鎖超商大統華商品部總監黃兆強、卑詩癌症中心林國賢博士和賴冠宏博士等。這些人不僅分享自己的職場致勝祕訣，也提到台灣開放的理念讓他們獲益良多，無形中形塑今日的成就。

溫哥華台灣學生論壇召集人林曉玟和李哲緯都說，他們藉由論壇不僅打造一個台灣學生和台裔企業家交流的園地，也創造一個讓加拿大社會進一步認識台灣的平台。（編輯：陳惠珍）1110613

卑詩大學口腔健康醫學院教授山人幸琪參加當地時間12日舉行首屆溫哥華台灣學生論壇，並指出，有了身分認同，就可以做好國民外交。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年6月13日

政務委員唐鳳透過視訊參加當地時間12日舉行的溫哥華台灣學生論壇，並和學生們交流；他指出，台灣的價值觀受世界推崇。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年6月13日