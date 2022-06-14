更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

駐美F-16返台性能提升 4架飛抵花蓮基地

2022/6/14 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍駐美11架F-16A/B戰機進行性能升級為F-16V，除6月7日一架F-16因起落架故障迫降檀香山機場外，首批6架10日已抵達台灣；軍方人士表示，剩下4架今天下午3時40分起，陸續降落花蓮空軍基地。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍並以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基於訓練需求，目前空軍共11架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，但因進行鳳展專案，這些戰機須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台中繼站，6月7日1架返台做性能升級的F-16，因起落架故障迫降檀香山機場，機頭受損、人員平安。

軍方人士下午告訴中央社記者，首批6架F-16已於10日飛抵台灣，剩下4架（3架單座機6690、6603、6670，1架雙座機6807）今天下午3時40分起陸續降落花蓮空軍基地，飛行期間同樣經過約10次空中加油；空軍對此援例，不予評論。（編輯：林克倫）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族