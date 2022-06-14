駐美F-16返台性能提升 4架飛抵花蓮基地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍駐美11架F-16A/B戰機進行性能升級為F-16V，除6月7日一架F-16因起落架故障迫降檀香山機場外，首批6架10日已抵達台灣；軍方人士表示，剩下4架今天下午3時40分起，陸續降落花蓮空軍基地。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍並以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基於訓練需求，目前空軍共11架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，但因進行鳳展專案，這些戰機須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台中繼站，6月7日1架返台做性能升級的F-16，因起落架故障迫降檀香山機場，機頭受損、人員平安。

軍方人士下午告訴中央社記者，首批6架F-16已於10日飛抵台灣，剩下4架（3架單座機6690、6603、6670，1架雙座機6807）今天下午3時40分起陸續降落花蓮空軍基地，飛行期間同樣經過約10次空中加油；空軍對此援例，不予評論。（編輯：林克倫）1110614