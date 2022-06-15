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首頁 / 政治

空軍6架F-16V戰機飛往美國駐紮路克基地

2022/6/15 14:44
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（中央社記者游凱翔台北15日電）空軍駐紮美國路克基地的10架F-16A/B戰機已陸續飛抵台灣，將提升性能為F-16V。軍方人士今天表示，空軍在路克基地的訓練任務不會間斷，已完成性能提升的6架F-16V今天上午飛往美國駐地。

空軍代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍另以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

基於訓練需求，空軍有11架F-16A/B戰機長駐美國空軍位於亞利桑納州的路克基地；為了進行鳳展專案，駐美F-16戰機必須分批飛返台進行性能升級。

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6月7日1架自美飛返台灣的F-16戰機，因鼻輪故障迫降越洋航程中繼點檀香山機場，造成機頭受損但人員平安。其餘10架F-16已在10日（6架）、14日（4架）分兩批飛返台灣。

軍方人士告訴中央社記者，為使空軍在美國路克基地的訓練不間斷，6架性能提升完畢的F-16V（Block20）戰機今天上午10時30分許陸續起飛前往美國路克基地，飛行航程必須經過約10次空中加油。（編輯：郭無患）1110615

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