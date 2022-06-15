陳菊接見聖露西亞大使 盼在監察權人權領域合作

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監察院長陳菊（右3）15日在副院長李鴻鈞（右2）、監察委員林盛豐（左2）、葉宜津（左）及秘書長朱富美（右）等人陪同下，接見聖露西亞駐台特命全權大使路易斯（左3）。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月15日

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（中央社記者陳俊華台北15日電）監察院長陳菊今天接見聖露西亞駐台特命全權大使路易斯，陳菊說，聖露西亞是台灣在加勒比海最重要的友邦，追求民主自由價值的理念上一致，盼在監察職權與人權領域上，進一步交流合作。

監察院透過新聞稿表示，陳菊下午接見路易斯（Robert Kennedy Lewis）時，表示熱烈歡迎之意，也表達聖露西亞是台灣在加勒比海最重要的友邦，兩國同為島國，在距離上雖然遙遠，但在追求民主自由價值的理念上，卻相當一致。

陳菊表示，台灣的監察制度歷史悠久，監委超越黨派、獨立行使職權，針對公務員不法行為，依法進行調查、糾正、彈劾與糾舉；國家人權委員會由部分監委擔任人權會委員，在國內有人權壓迫及侵害事件時，促進及保障人權。

陳菊說，聖露西亞總理皮耶去年在聯合國發言支持台灣加入國際組織，她要表示感謝；聖露西亞設有監察使，期待彼此在監察職權與人權領域上，進一步交流與合作。

路易斯表示，兩國政府體制及結構不同，對於台灣的監察制度深感興趣，希望未來有更深入的認識及交流。

陳菊也說，路易斯是數學博士及教育專家，政治經歷及學歷背景豐富，期待在台灣任職期間，能深入瞭解台灣特有的歷史文化，促進兩國各方面更加深入的交流與合作。

監察院指出，這次拜會是由陳菊率同副院長李鴻鈞、監委林盛豐、葉宜津及秘書長朱富美等陪同，路易斯並當場品嚐台灣的芒果及蓮霧，體驗台灣農產品的優良品質，交談甚歡。（編輯：林興盟）1110615