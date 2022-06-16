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COVID-19疫情整理包1/268

指揮中心官員接連確診 蘇貞昌秀陳時中自拍照報平安

2022/6/16 20:46（6/16 21:41 更新）
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行政院長蘇貞昌16日在臉書貼出日前確診的指揮中心指揮官陳時中（中）、社區防疫組長薛瑞元（左上）、發言人莊人祥（左下）、醫療應變組副組長王必勝（右上）等人的自拍照。（圖取自facebook.com/gogogoeball）
行政院長蘇貞昌16日在臉書貼出日前確診的指揮中心指揮官陳時中（中）、社區防疫組長薛瑞元（左上）、發言人莊人祥（左下）、醫療應變組副組長王必勝（右上）等人的自拍照。（圖取自facebook.com/gogogoeball）
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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出日前確診的指揮中心指揮官陳時中、社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥等人的自拍照，表示他們一切安好，且仍以視訊維持日常的例行會議。

蘇貞昌說，陳時中等多位指揮中心人員確診，正居家照護中，希望他們能多休息，但防疫是沒有休假的重任，指揮體系的成員仍以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和台灣醫療量能，討論各項議題，做為防疫政策的決策參考。

他表示，感謝陳時中等人在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。

蘇貞昌也表示，今年染疫患者99.6%都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩，政府已開始為醫護人員、長者、長照機構住民等高風險族群接種第4劑疫苗。

他說，現在是進入正常生活前的關鍵時刻，請民眾完整接種疫苗，減輕中重症風險、提高保護力。（編輯：趙蔚蘭）1110616

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