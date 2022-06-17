審判中羈押限5年 監院促應考量實務需求

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（中央社記者賴于榛台北17日電）速審法修法後，將審判中羈押總期限定為5年，監院日前通過調查報告指出，涉及法官辦案期程縮短的修法，應考量實務運作效能，如湯景華縱火殺人案，就因實務需要，在羈押屆滿5年後，續羈押2個月。

監院司法及獄政委員會15日通過監察委員王美玉調查報告。王美玉今天發布新聞稿表示，刑事妥速審判法在民國109年6月19日修正施行後，審判中羈押期限縮短為5年，司法院曾表示，修法可符合實務審判上需要。

王美玉說，但經調查發現，最高法院曾針對湯景華縱火殺人案表示，審判中羈押期限，不分犯罪輕重、案件繁雜，羈押總期間一律縮短為5年，似乎輕重失衡，不足以因應實務審判需要，最後在湯景華羈押滿5年後，最高法院依刑事訴訟法規定，繼續羈押2個月。

王美玉建議，涉及法官辦案期程縮短的修法，應考量實務運作效能。

另外，對於最高法院法律認為湯景華案可續羈押2個月一事，王美玉表示，監院僅能表示尊重，但若從「取向人權」的解釋方式來觀察，最高法院對此案的法律見解，顯與兩公約國家報告國際審查委員會結論性意見與建議不符，5年審判中總羈押期限，應無解釋延長期限的可能性。

除此之外，王美玉調查也發現，台灣高等法院針對湯景華案，曾於110年5月10日在押票上寫下「自110年5月10日起羈押3月」，又於同年月14日作成繼續羈押裁定，主文為，「湯景華羈押期間，於110年5月17日期滿，自即日起繼續羈押2月」。

王美玉說，根據最高法院裁定見解，羈押期限滿5年僅得例外繼續羈押2個月，因此110年5月10日的押票明顯逾期，恐非適法。

王美玉也表示，最高法院第六庭110年5月11日明確建議台灣高等法院湯景華於羈押期滿5年後，得繼續羈押2個月，台灣高等法院因此作成110年5月14日繼續羈押裁定，但湯景華提出抗告後，最高法院未迴避抗告審的審理，並在裁定中贊同提供給台灣高等法院的見解，恐有違公平審判原則。

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最後，王美玉說，此案雖有上述瑕疵，仍不影響最高法院判決湯景華有罪定讞的結果，湯景華所犯是重大命案，應接受法律制裁，只是監院對於罪犯所面對的司法訴訟程序是否符合正義，仍會進行審慎檢視。

湯景華民國103年與翁姓男子爭執，控告翁男傷害但法院判無罪。湯景華自認求償無門，透過判決書等文件得知翁男住處而謀劃報復，105年3月23日凌晨到翁男新北市三重區住處騎樓朝機車縱火，火勢延燒連棟公寓，導致翁家6人身亡。（編輯：楊凱翔）1110617