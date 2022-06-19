更多編輯台推薦新聞：
道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

圖輯／永春國小併校前最後畢典 師生一同告別
生活

圖輯／永春國小併校前最後畢典 師生一同告別

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺盛 新北等6縣市大雨特報
首頁 / 政治

林佳龍有信心民進黨能贏得台北市長選舉

2022/6/19 15:25（6/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍19日受邀前往嘉義市，以「尋找台灣新願景」為主題進行演講。中央社記者蔡智明攝 111年6月19日
積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍19日受邀前往嘉義市，以「尋找台灣新願景」為主題進行演講。中央社記者蔡智明攝 111年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天應邀到嘉義市演講。林佳龍說，只要民進黨台北市長提名人確定後民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。

新嘉義促進會，今天以「尋找台灣新願景」為主題，邀請林佳龍到嘉義市演講。林佳龍演講時說，辭交通部長這一年對他來說來算是歸零，他一直在回顧、整理人生，也在準備下一站，今天演講是分享這一年來他在做些什麼。

林佳龍演講結束後接受媒體聯訪表示，民進黨不論提名誰參選台北市，一旦確定提名，被提名人民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。

林佳龍強調，「成功不一定在我，成功不一定由我」，選舉不只是選人，也是選大家的未來，民進黨是個民主且團結的政黨，不管是提名誰，只要團結就能感動人民，贏得勝選。

林佳龍說，這幾天民進黨已提名好幾個縣市長的參選人，最後階段也在進行中，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對穩定，很快就會進行到雙北市長的提名。

林佳龍今天中午受邀在嘉義市小原餐廳演講，法務部政務次長蔡碧仲、民進黨中常委陳茂松、立委王美惠、嘉義市議長莊豐安都到場聆聽，約300人與會。（編輯：陳仁華）1110619

無任所大使林佳龍（右2）19日應邀到嘉義市演講，結束後接受媒體聯訪表示，只要民進黨台北市長提名人確定後民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。右1為立委王美惠。中央社記者蔡智明攝 111年6月19日
無任所大使林佳龍（右2）19日應邀到嘉義市演講，結束後接受媒體聯訪表示，只要民進黨台北市長提名人確定後民調一定會大幅成長，這點他非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。右1為立委王美惠。中央社記者蔡智明攝 111年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族