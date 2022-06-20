藍委：柯文哲拋金廈大橋議題 未必有助民眾黨選票

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民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋主張，引發熱議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）20日指出，兩岸的問題，牽涉非常複雜，柯文哲拋出金廈大橋議題，未必有助民眾黨選票，後續影響還在發酵。中央社記者范正祥攝 111年6月20日

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（中央社記者范正祥台北20日電）民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋主張，引發熱議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天指出，兩岸的問題，牽涉非常複雜，柯文哲拋出金廈大橋議題，未必有助民眾黨選票，後續影響還在發酵。

媒體報導，柯文哲18日前往金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，談到對於兩岸之間的緊張氣氛，認為中國大陸廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，並主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

曾銘宗今天在立法院回應媒體詢問時指出，兩岸的問題，沒有那麼單純。金廈大橋要不要興建，牽涉非常廣，有國防的考慮，也有經濟的考慮，還有金門鄉親的想法，尤其國防的考慮更是重點中的重點，「這不是柯文哲想得那麼簡單」。

他認為，柯文哲拋出金廈大橋議題未必有助民眾黨選票，後續影響還在發酵。

曾銘宗表示，金廈大橋要不要興建，必須審慎評估，這是很嚴肅的問題。（編輯：蘇志宗）1110620