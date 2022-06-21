藍質疑快篩EUA審核標準 綠：別用政治干擾防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北21日電）國民黨團今天指出，前身為多層次傳銷公司及社區藥局的白千層公司、標準生技醫藥公司可在短時間取得快篩EUA，食藥署的審核標準令人質疑，要求衛福部公布所有審查過程，並在立法院成立調閱小組，清查有無不法。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，違法行為可以透過司法檢舉機制抓出來，食藥署沒有圖利廠商或哪個產品。黨團副幹事長林靜儀指出，國民黨如果查到有什麼問題，就去檢舉，不要用行政程序或政治來干擾原先該做的防疫工作。

繼大鑫公司涉以中國製偽劣品混充美國製「富樂」快篩後，韓國進口SD快篩產品遭美國食品暨藥物管理局（FDA）示警。衛福部食藥署20日指出，FDA僅為緊急使用授權審查項目之一而非必要，SD快篩目前是合法輸入，但業者是否涉廣告不實有待查證。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、首席副書記長李德維及副書記長洪孟楷等人今天在立法院召開「直銷改行賣快篩，快篩EUA傳奇3.0」記者會。

李德維表示，目前代理韓國SD快篩試劑有標準生技醫藥及白千層有限公司，藏身在新北市新店區民宅的白千層公司過去為多層次傳銷公司，資本額僅新台幣50萬元，且從未報備登記，直到4月29日才變更登記，增列醫材批發零售，但就可在5月20日取得EUA，並將資本額提高為430萬元。

萬美玲指出，標準生技醫藥公司也是在今年4月29日才申請設立，資本額僅500萬元，前身為賣感冒藥、胃藥的社區藥局，5月11日申請EUA，結果同樣在5月20日就可以拿到EUA。令人懷疑食藥署在審核過程中，到底是以什麼為標準。

曾銘宗表示，申請快篩EUA的廠商共326家，但目前僅35家取得，他要求衛福部，兩週內公布所有EUA的審查過程及會議紀錄，供社會各界檢視，並在立法院成立調閱小組，全面清查有無不法情事，希望民進黨立法院黨團拿出良心，不要阻擋，確保人民健康權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀等人今天召開「封城市長、吃案探長」記者會。對於國民黨團質疑快篩EUA審核標準，鄭運鵬說，快篩不是疫苗也非用藥，且這是代理，不是製造，代理商、製造商身分不同，在公司法中，代理商、製造商在登記上，也不一定原本就要從事這個領域。

鄭運鵬表示，國民黨這段時間對於快篩試劑議題，他懷疑是不是有競爭廠商在做廠商間的攻擊，而這些代理商，食藥署很早就公布。有不肖廠商貍貓換太子、發國難財，這是違法行為，可以透過司法檢舉機制抓出來，但食藥署並沒有圖利廠商或哪個產品。如果有圖利行為，要去檢舉都沒問題。（編輯：謝佳珍）1110621