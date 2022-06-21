卡達世足賽證改名矮化台灣 綠委：中國打壓不留情

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（中央社記者王揚宇台北21日電）卡達世界盃足球賽「球迷證」註冊系統近日將原本的「台灣」選項改為「中華台北」；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國打壓台灣，沒有政治歸政治、體育歸體育這件事，而是手下不留情。

國際關係學者出身的民進黨立委羅致政表示，台灣在國際社會被打壓，唯一的原因就是中國在背後施力，因為沒有任何一個國際組織會主動打壓台灣；在這時候，各政黨應該槍口一致對外，沒必要隨著中國起舞，大家應該目標一致，讓台灣被全世界看見、聽到。

日前有台灣網友爆料，填寫卡達世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統時，沒有台灣選項可選，經國際媒體大幅報導，籌辦單位原已恢復台灣選項，外交部曾表達感謝肯定。但近日球迷證國籍選項又從「台灣」改成「中華台北」，中國外交部並據此讚賞卡達政府恪守「一個中國原則」。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，有媒體詢問黨團對於上述事件的看法。

鄭運鵬說，中國在國際上打壓台灣，就是手下不留情，不管是官方的運動賽事或聯合國所有組織，還有包含民間的獅子會、扶輪社等商業團體，中國打壓不會分藍綠、不會手下留情。

他指出，台灣沒有入圍世界盃足球賽，中國卻連球迷的身分都不放過，可見中國有多可惡，全世界只有中國會對台灣做這樣的事情。

鄭運鵬表示，在民進黨政府執政下，一定會在各種國際賽事及平台，爭取台灣尊嚴，這是所有政黨應該要一起努力的事情。（編輯：楊蘭軒）1110621