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台灣捐50萬美元助布查重建 烏克蘭女議員發文致謝

2022/6/21 19:15（6/21 19:29 更新）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）台灣昨天宣布捐贈烏克蘭50萬美元，協助飽受戰火蹂躪的布查鎮重建。曾因為手持AK-47步槍展現抗俄決心而聲名大噪的烏克蘭女議員盧狄克今天在推特發文感謝。

盧狄克（Kira Rudik）在推特發文表示：「台灣將幫助我們重建布查（Bucha）。愈來愈多國家向我們提供援助，他們親眼目睹了『俄羅斯世界』入侵造成的後果。我們歡迎任何協助我國重建的投資！」

盧狄克愛國心切，曾在推特上張貼自己手持AK-47步槍的照片，並寫道：「我學著使用卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs，AK-47步槍），準備攜帶武器。這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。烏克蘭加油！」

照片隨後在網路上瘋傳，她接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說，當俄軍壓境之際，就是舉槍學扣扳機之時。

她說：「人們正在武裝自己，起身抗俄，寸土不讓。我們不會離開，因為這是我們的城市，我們的國家。」

盧狄克也說俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說的沒一句是實話，「當蒲亭說『我想要和平』的時候，他實際上是在說『我要派遣我的部隊去殺了你們』；他說『我們正在撤退』，實際上代表『我們正在集結』」。

外交部長吳釗燮昨天與布查市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元，協助重建。

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費德魯克說，目前布查建設遭受重創，亟需國際援助，他感謝台灣值此非常時期，挺身向烏國伸出援手，患難見真情，烏國政府及人民將永遠記得來自台灣的堅定支持及溫暖關懷，布查將善用台灣援贈的每一分善款。

費德魯克感謝台灣政府的支持與即時的援助，並表示俄軍對烏國無端的侵略，已造成對烏國領土完整、主權及民主的破壞，烏克蘭人民無法饒恕俄軍於烏國領土及布查地區所犯下的殘忍罪行，俄國威權政府發動戰爭的侵略作為更不容世人遺忘，烏國人民定將堅定捍衛家園、守護民主。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110621

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