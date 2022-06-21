張亞中指「傅黨」獨大 國民黨花蓮縣黨部反駁

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孫文學校總校長張亞中（左）等人21日到花蓮縣議會拜會議長張峻（右），張亞中表示，在媒體上看到張峻的提名爭議後，立刻打電話關心，並專程來給張峻最大的慰問和鼓勵。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）孫文學校長張亞中指花蓮「傅黨」獨大，已嚴重影響國民黨形象，縣黨部主委張逸華是傅崐萁人馬，須改選；縣黨部聲明，張亞中等昧於地方政治實情，錯把矛頭直指1人或1家所為。

國民黨花蓮縣黨部日前完成年底縣議員暨鄉鎮市長選舉資格審查，依黨內選舉提名辦法第9條，俗稱的「排黑條款」排除議長張峻提名資格，引發地方議論。

張峻不服氣，將「參選到底」，他說，排黑條款對於入獄2次的立委傅崐萁為何如此禮遇？國民黨「同舟計畫」把近2年來重大違紀的黨員解除處分，又能獲得提名，這是依據哪一條法源？

張亞中下午偕同辦公室主任何啟聖等人到花蓮縣議會拜會張峻等人，張亞中表示，在媒體上看到提名爭議後，立刻打電話關心，今天專程來給張峻慰問和鼓勵。

張逸華在國民黨花蓮縣黨部擔任主委多年，成功輔佐徐榛蔚高票當選花蓮縣長。徐就任後，延攬張逸華進縣府服務，今年農曆年後張才卸下代理祕書長一職，轉任組發會副主委兼任縣黨部主委，主要任務就是推動年底選舉的部署與輔選工作。

張亞中指出，張逸華明顯是傅崐萁親信人馬，其行為「傅先黨後」，此次處理花蓮事務不當，引發社會紛擾，嚴重傷害國民黨形象，應調離目前崗位，黨中央應立刻任命公正主委，辦理後續選舉提名。國民黨在花蓮的黨政均由傅家夫婦一把抓，黨中央應明確限制傅崐萁不得再介入花蓮黨務及選舉。

國民黨花蓮縣黨部晚間發布聲明表示，花蓮縣黨部資格審查暨提名委員會全體委員有8人，均是資深黨幹部及社團領導人，委員會名單也是經過縣黨部委員會討論決議通過。

縣黨部指出，張亞中被誤導，把矛頭直指1人或1家所為，踐踏花蓮縣黨部資格審查委員會全體委員的尊嚴。「中國國民黨黨員參選公職提名辦法」從民國83年中常會訂頒通過，歷經10多次修訂，條文中對違反貪污治罪等排黑條款特別嚴格要求執行。（編輯：郭諭儒）1110621