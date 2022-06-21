電動自行車11/1起須掛牌 蘇貞昌要求加強執法

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（中央社記者賴于榛台北21日電）電動自行車11月1日起須掛牌才可上路，行政院長蘇貞昌今天要求第一線執勤員警須事先準備，加強執法取締違規行為，勞動部也須對常使用電動自行車的外籍移工加強宣導。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「111年度第3次治安會報」，聽取治安、道安等相關報告。

在改善道安部分，蘇貞昌指出，酒駕防制方面，不同意易科罰金已近3000人，不許可假釋近400人，累犯公布姓名、照片已公布142件；路口工程改善已完成281處，進度超前；另指示加速辦理外送員事故防制方面相關作業。

電動自行車11月1日起須掛牌才可上路，蘇貞昌會中要求，第一線執勤員警做好準備，加強執法取締違規行為，而外籍移工來台工作，大多使用電動自行車作為代步工具，勞動部也須加強法令宣傳。

另外，為強化犯罪情報及證據蒐集能力，蘇貞昌說，他已於上週核定內政部警政署所提「警察科技偵查躍升方案」，總經費約14億元。

談到詐騙犯罪，蘇貞昌說，近5年電信詐欺案件，每年均有約1萬3千件，去年造成的財損金額甚至突破56億元，但查扣金額僅約6億元，遠遠不及財損金額，顯見詐欺集團的詐騙模式不斷翻新，且藏匿金流的技術早已進化。

蘇貞昌說，感謝政務委員羅秉成督導相關部會，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大面向破解詐騙手法，偵查打擊詐騙集團；不過，詐騙手法與工具日新月異，請羅秉成持續督導有關部會，隨時檢討並精進相關策略。

最後，蘇貞昌特別感謝警政署長陳家欽，在第一線帶領全國7萬4000多名警察，為治安工作盡心盡力，做出良好成績。（編輯：林克倫）1110621