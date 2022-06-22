KY公司逾7成在中國 民眾黨團籲正視問題有效監管

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（中央社記者范正祥台北22日電）民眾黨立法院黨團今天呼籲強化管理來台上市櫃外國企業KY公司，尤其2021年110家KY公司有79家在中國，占比高達71.8％，政府恐無力稽查中國KY公司實際營運狀況，必須強化有效查核與監管機制，降低投資人風險。

民眾黨團召開記者會，檢視2018年康友-KY股價崩盤案爆發後，近幾年來仍不乏有外國企業KY公司出現大虧、股價暴跌等問題，提醒正視投資人權益。

主持記者會的台灣民眾黨立委張其祿指出，2018年康友KY事件，肇因於公司財務報告、公開說明書不實，管理階層才能趁機操弄股價，損害投資人權益；由於KY公司設點國外、在台灣上市櫃募資，這也使得財務、經營狀況更難以查驗。

他指出，雖然在康友案之後，會計師查核已從一年一次改為半年一次、縮短資本額達新台幣100億元以上的公司年報申報期限，但仍缺乏最重要的實地查核工作。

談及建立有效查核，張其祿認為，主管機關應提供具體規範，協助會計師執行相關查核、審計，才能促使KY公司在公開財報上採取適當行動，降低投資人風險。

張其祿也提醒，應注意許多中國企業化身KY股進軍台灣。他指出，2021年資料顯示，110家KY公司有79家在中國，占比高達71.8％，非中國地區僅占28.2％。

張其祿質疑，考量目前兩岸特殊情勢，政府恐怕已經無力稽查中國KY公司實際營運狀況，主管單位應該加緊腳步修正管理制度，避免投資人權益再度受損。

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民眾黨團今天呼籲，政相關部門應會同會計師公會討論如何加強台灣對KY公司的查核與監管機制，揭露KY公司財務狀況，平抑投資人與KY公司的資訊落差；黨團並主張，如果無法建立有效稽核及監管機制，應進一步思考台灣是否仍要繼續保有外國企業來台第一上市股票的制度，避免損害投資人權益事件一再發生。

為強化KY公司管理，金管會已於5月17日公布「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文修正草案，預告期定為60天；金管會擬祭3新制，包含強化KY公司專家輔導責任、加強募資計畫執行控管、加強募資資金管控。（編輯：郭無患）1110622