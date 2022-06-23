藍批長照指引慢半拍 綠諷國民黨不要自己當醫生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北23日電）國民黨立法院黨團今天質疑長照機構醫藥指引慢半拍，多少長者枉死。民進黨團對此回應，國民黨是看到新北市「恩恩」事件講不下去，轉移焦點消費長照機構長者。希望國民黨能科學一點、有醫學常識，不要自己當醫生。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長謝衣鳯和鄭正鈐出席，關切長照機構住民確診、染疫死亡率高等問題，並質疑防疫政策。

萬美玲指出，根據中央流行疫情指揮中心公布，今年1月到昨天，本土病例數總共335萬8480例，死亡4798例，死亡率0.14%。其中，長照機構住民共有3萬4942人確診，染疫死亡754位，死亡率2.2%，幾乎是一般民眾確診死亡率的15.7倍。

她並表示，根據指揮中心公布長照機構住民投藥率，4月14日至5月30日投藥率只有56%，5月30日至6月5日投藥率為76%，6月6日到6月12日投藥率為86%，6月13日至6月19日投藥率提高到89%。從這些數字，對照直到5月中口服用藥才開始陸續到貨，令人質疑長照機構住民確診死亡率高，跟投藥率不足有關係。

萬美玲指出，從世界各國的防疫經驗來看，只要發生疫情，長照機構必定成為重災區，相信指揮中心有看到各國對於長照機構防疫經驗，但指揮中心在長照機構這部分的防疫根本沒有超前部署，仍舊疫苗慢、快篩不足，不重視長照機構長者。

曾銘宗指出，2020年4月份，世界衛生組織（WHO）警告歐洲染疫病歿人數，長照機構長者占5成，顯示問題非常重要。他說，在台灣，長照機構住民染疫死亡問題也相當嚴重，但指揮中心仍顯得慢半拍，根本就是「官僚殺人」、「制度殺人」。

民進黨團幹事長鄭運鵬等人今天召開輿情回應記者會，對於國民黨團質疑長照機構醫藥指引慢半拍，多少人枉死，鄭運鵬說，國民黨是看到新北市「恩恩」事件講不下去、維護不了新北市長侯友宜，轉移焦點講長照機構、消費長照機構長者。

鄭運鵬認為，國民黨只重視打垮指揮中心、攻擊防疫政策，好讓年底地方大選好選，也保護侯友宜，這真的非常冷血、殘酷，眼中只有選舉與政治，令人遺憾。

鄭運鵬指出，住宿式機構確診住民的投藥率，4月中是56%，到了6月13日至19日是89%，這是很高的投藥率，完全沒有延誤的情況。另外，截至6月20日，全國確診個案藥物使用率為7.67%，高於美國的4.78%、日本2.81%、香港2.34%。

對於國民黨團提及長照機構投藥率提高，死亡率卻沒有下降，也比全國多15.7倍，鄭運鵬說，長照機構的住民，大多是高齡長者或有慢性病史，有其特殊性。

鄭運鵬表示，希望國民黨對疫情的質疑能科學一點、有醫學常識，國民黨團也不要自己當醫生，倘若要加速開藥給這些長照機構住民，對生命健康不見得有利。（編輯：郭無患）1110623