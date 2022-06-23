台北消費全球第3貴？ 政院：調查鎖定富裕族群

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（中央社記者賴于榛台北23日電）媒體報導指出，根據調查，台北是世界第3貴的城市，僅次於中國上海與英國倫敦。政院今天表示，此份調查是針對全球24個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群所做調查，並非針對民生消費。

根據瑞士寶盛銀行（Julius Baer）最新出爐的「2022年全球財富及高端生活報告」，台北在2021年間是全球有錢人生活與消費第3貴的城市。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時回應此事，他說，這份報告是分析全球24個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群，扣掉房產、養老金之外，須在銀行有100萬美元以上的存款。

羅秉成表示，除了上述條件之外，報告還計算包括高級車輛、住宅平均售價、米其林三星的晚餐、五星級飯店住宿，以及商務艙機票等20類高價商品或服務的消費物價。

他說，物價與購買力會因為各機關想要調查分析的族群對象，或是設定的項目指標不同而有所差異，此份報告按照上述的設定對象與品項去做分析，但畢竟不是針對一般民生消費，報導參考就好。

羅秉成也建議，若要看一般民生物價，可參考世界銀行（World Bank）依完整周延的調查及統計方法所公布的購買力平價（PPP）統計，根據最新公布資料是以2017年為基準，由176個參與國家經濟體，就1000餘項兼具可比較性與代表性的商品及服務，於各國境內查價後編算而得。

他說，若以全球平均物價水平為100，台灣約為77.5，排名第73位，低於美國（150.0）、日本（140.9）、韓國（115.6）、新加坡（96.2）。

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羅秉成也推薦參考，經濟學人雜誌開發、用來比較各國物價水準的大麥克指數，根據最新計算，瑞士6.98美元最高，台灣是2.70美元，低於新加坡4.36美元、韓國3.82美元。

他表示，不可諱言，近期因為俄烏戰爭影響，輸入通膨讓物價受到一定的影響，讓食品類物價略高於其他亞洲國家，由於已經影響到民生，副院長沈榮津所帶領的物價穩定小組，已在密切關注國內物價發展與變動。（編輯：林興盟）1110623