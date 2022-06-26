賴清德急性下背痛 腰椎顯微手術順利

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府今天說，副總統賴清德因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，下午1時30分於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，預計傍晚就可以下床行走。

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總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，賴副總統因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，今天下午1時30分於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，時間約1小時，預計傍晚就可以下床行走。並將依照醫療團隊建議，先留院觀察。

張惇涵表示，賴副總統感謝北榮團隊診療及各界關心。今天上午賴副總統向總統蔡英文報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴副總統身體狀況，並給予最好的照顧，也希望賴副總統休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。（編輯：楊凱翔）1110626