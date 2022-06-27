疫苗救濟耗時 藍要求判定從寬、綠盼增審查量能

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，要求政府對於疫苗受害的救濟程序從簡、從速，損害判定從寬，賠償金額從高。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，請衛福部再增加審查的量能，但相關嚴謹度也一定要維持。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維等人今天在立法院召開「政府行政怠惰，疫苗受害救濟無門」記者會，並邀請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種受害者代表陳仕津，以視訊的方式參與記者會。

陳仕津指出，他在去年5月接種疫苗發生不良反應後，於6月向疾管署申請救濟，至今年3月訴願遭行政院駁回，整個行政救濟程序耗時265天，但這已算是時程很快的個案。日前他也向法院提起行政訴訟，但衛福部卻向法院遞狀，限制他調閱預防接種受害救濟審議小組委員初步鑑定意見的權利。

曾銘宗表示，目前預防接種受害救濟基金有新台幣2億3795萬元，經費充裕，但至6月15日止，打疫苗死亡人數高達1504人，危及生命者也有341人，但目前卻只審查610件，認定與疫苗相關的只有32件，賠償3438萬元，顯示絕大部分的受害者救濟無門。

曾銘宗指出，疫情期間，全民配合政府的防疫政策，施打經過政府EUA核准的疫苗；有民眾在施打疫苗後死亡或危及生命，依法向政府申請救濟，但蔡政府卻從嚴處理，呼籲政府應傾聽民意。國民黨團主張救濟程序從簡，救濟時程從速，損害判定從寬，賠償金額從高。

李德維表示，疫苗獲得EUA的授權，與其他流感等疫苗不同，相關的救濟也應與其他疫苗分開，求償的標準也應與其他疫苗有所區別。另外，相關救濟的審議耗費長久的時間，這樣的速度完全不能對受害民眾有任何保障，要求衛福部相關的救濟審議應該加速。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天召開輿情回應記者會，對於國民黨團舉行記者會，提到疫苗賠償救濟等相關問題進行說明。

鄭運鵬指出，根據歷年受害救濟申請案件統計，在民國109年只有167件，但到了110年攀升到3751件，而今年截至5月26日也有3102件，預估今年總申請案件數會突破6000件。

至於COVID-19疫苗審議結果，鄭運鵬說，去年全年審議件數為158件，今年截至5月26日的審議件數為452件。

鄭運鵬說，由於案件量增加，指揮中心也進行調整，例如過去是1個月開1次審查會議，現在則是1個月開2次，審查委員人數也增加，黨團會請衛福部在審查上，看能否再增加量能，但相關嚴謹度也一定要維持。（編輯：楊蘭軒）1110627