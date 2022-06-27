談高雄願景 柯志恩：絕對沒有愛情摩天輪

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨預計提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。柯志恩今天表示，國民黨內不可能有人能複製韓流，她設定自己的角色是北漂很久的雙薪家庭母親，希望訴求治安、空氣品質、教育、社福等面向，但她很清楚，愛情摩天輪絕對不會有。

國民黨預計29日提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩日前也表示，當在地議員有共識時，她沒有理由不全力以赴，她願意承擔。

柯志恩今天在接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，她本來想學前高雄市副市長葉匡時，以家人不答應為由拒絕，但在家裡都是她說了算，她演不出來。而家人也是站在心疼她的立場，覺得有必要去搞這一場嗎？她認為這必須要溝通，在29日之前，都還可以再持續溝通。

柯志恩指出，國民黨內不可能有人能夠複製韓流，她設定自己的角色是北漂很久、雙薪家庭的母親，她會希望訴求高雄的治安、空氣品質、教育、社會福利等面向，且高雄雖然建設很多，但負債跟績效不好，當大建設有了，但對民眾有感的細微政策還可以再著墨。

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對於是否會延續韓市府的政策？柯志恩笑著說，「我很清楚，愛情摩天輪絕對不會有」。不過，柯志恩也表示，韓團隊當時做的很多基礎建設，包括「水溝通」等這些打底的基本功都應該延續。韓團隊過去表現確實相當好，若被徵召，她都會去請益。

由於過去前高雄市長韓國瑜跑去選總統，讓很多高雄市民不諒解，該如何說服高雄人再投給國民黨？柯志恩表示，這的確是一個事實，但不同的人有不同的做法，這是她必須概括承受的，所以要加倍溝通，因為這些人對國民黨是有期待的。（編輯：蘇志宗）1110627