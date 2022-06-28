賴清德術後全面開工 提醒民眾正確姿勢保健康

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統賴清德26日腰椎開刀，僅休息1天，今天出席扶輪社專題演講，儘管腳步稍慢但神采奕奕。他會前受訪表示，感謝北榮團隊的悉心照顧及社會大眾的關心，請民眾能注意正確的姿勢，常保身體的健康。

賴副總統26日因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節、薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，27日出院。

出院後，副總統馬不停蹄出席公開活動，第一場上午應台北東南扶輪社邀請發表「後疫情時代的經濟發展」專題演講，由於會場在地下2樓，賴副總統走起路速度略顯緩慢，被媒體問到狀況還好嗎？副總統說「還好」。下午他將出席總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）的「愛是一條線」新書發表。

他表示，因為腰椎第5節以及薦椎第1節之間的脊椎間盤突出，壓迫到薦椎第1節神經，在榮總接受手術，過程順利、恢復得也很好，他非常感謝台北榮民總醫院院長陳威明、神經修復科主任黃文成以及團隊的悉心照顧。

副總統表示，非常感謝社會大眾對他的關心，敬請民眾的生活上、工作上，能夠注意正確的姿勢，常保身體的健康。

被問到過去公投宣講長時間都忍痛服用止痛藥，副總統表示，之前不舒服的位置應該是肌肉，這次是椎間盤突出壓迫到神經，程度上還是有些不同。（編輯：楊凱翔）1110628