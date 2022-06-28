綠委：中國在任何角落打壓台灣 感謝吐瓦魯相挺

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（中央社記者王揚宇台北28日電）中國打壓台灣人員出席「聯合國海洋大會」，友邦吐瓦魯外長決定取消出席大會以示抗議。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，中國會在任何一個角落打壓台灣，感謝吐瓦魯情義相挺。

鄭運鵬也表示，中國對聯合國海洋大會施壓、讓台灣失去會籍，聯合國也不顧國際主流價值、社會責任，聯合國有被政治控制的地方，這點要對聯合國表達抗議。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀今天召開輿情回應記者會，作上述表示。

鄭運鵬說，中國會在全世界的每一個會議、團體跟公私活動上，對台灣進行打壓，不會管政治歸政治、體育歸體育、聯合國歸聯合國，沒有這種事情，只要有機會，中國會在任一個角落打壓台灣。

鄭運鵬指出，感謝吐瓦魯的外交部長，在對吐瓦魯非常重要的海洋大會上，用離席抗議方式來表達對台灣的支持，因為吐瓦魯是一個受到溫室效應影響很大的太平洋島國，甚至有可能因為海平面上升，使得國家國土不見，所以聯合國海洋大會對吐瓦魯來說非常重要。

鄭運鵬表示，吐瓦魯這樣的情義相挺，黨團希望除了兩國邦誼不會變、會深化之外，也希望這次的離席抗議，不要影響到吐瓦魯在相關海洋、國際政策等權益。

2022年「聯合國海洋大會」6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋汙染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題。對於中國無理濫用在全權證書委員會的職權，要脅台灣友邦吐瓦魯修改代表團名單，將代表團中的3名台灣成員踢出，外交部27日予以強烈譴責。（編輯：楊蘭軒）1110628