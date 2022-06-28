節省1億元資訊系統開發經費 內政部表揚廉能公務員

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內政部常務次長吳堂安（中）28日表示，每年內政部都會選拔具有廉能事蹟、足堪表率的公務員予以公開表揚，並頒發獎座給10名廉能公務人員獲獎人。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）內政部今天表揚廉能公務員，城鄉發展分署的陳和斌應用全國土地使用分區資料庫資源，建立公版都市計畫土地使用分區證明核發系統，節省約1億元資訊系統開發及維運經費，堪稱楷模。

內政部透過新聞稿指出，常務次長吳堂安今天頒發獎座，給10位廉能公務人員獲獎人。

吳堂安說，每年內政部選拔具有廉能事蹟、足堪表率的公務員予以公開表揚，今年的得獎者因克盡職責、簡政便民、提升資訊透明度及節省公帑等具體事蹟，經嚴格審查評選，從內政部及所屬機關人員中脫穎而出。

吳堂安表示，今年獲獎人之一的內政部營建署城鄉發展分署陳和斌，應用全國土地使用分區資料庫資源，建立公版都市計畫土地使用分區證明核發系統，協助財力薄弱的縣市或鄉鎮公所，節省約新台幣1億元資訊系統開發及維運經費，省下大筆公帑，堪稱楷模。

內政部指出，另位獲獎人是移民署的曾淵利，在疫情期間多次主動協助急難個案，其中包括泰國籍外僑湯女士，因不諳中文且需照顧患腦麻疾病的長子，又因丈夫逝世無人代為辦理居留延期，次子又遠赴外地工作，導致居留逾期，在疫情期間湯女士如果要離境，旅費及長子照護問題將難以解決。

內政部說，經曾淵利訪視後，除專案協助湯女士得免出國重新辦理居留，同時也聯繫當地社福機構，提供湯女士的長子喘息照顧服務，減輕照護負擔；曾淵利主動協助解決民困，充分展現為民服務精神。

內政部指出，空中勤務總隊的沈文賓，積極負責黑鷹直升機隊委商管理及維修案的履約督導，主動任事以維護機關權益與機隊管理效益，確保航機飛行安全。

內政部表示，廉能公務人員選拔作業，由各單位及所屬機關遴選推薦，經初、複會議審議通過，獲選的廉能公務人員除頒給獎座外，並給予嘉獎獎勵，藉此樹立典範，提升內政服務品質。（編輯：趙蔚蘭）1110628