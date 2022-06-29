獲國民黨提名參選高雄市長 柯志恩：全力以赴

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨今天提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩表示，很榮幸被徵召，從現在開始就全力以赴。她也向綠營喊話，今天是她代表國民黨參選，請一切對準她，如果有人還眷戀前高雄市長韓國瑜，請去跟韓國瑜做公益。

國民黨下午召開中常會，通過提名柯志恩參選高雄市長、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長。

柯志恩也到中常會接受鼓勵與打氣，國民黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭，則拉起柯志恩的手，與在場中常委一起高喊「當選」，而現場也有中常委送上粽子，祝福柯志恩「包中」。

朱立倫在會中表示，柯志恩在屏東長大，從小在高屏地區生活，柯志恩在北漂一段時間後，現在要回到南台灣，為高雄鄉親打拚。柯志恩是教育學博士，也是婦幼專家，健康、平安與希望是柯志恩要帶給高雄的未來。大家一起團結努力，協助柯志恩打贏選戰。

黃健庭指出，高雄市長參選人的提名，經過長時間對可能人選的意願徵詢，地方意見領袖的溝通，以及參酌公正民調結果，柯志恩一直是大家高度期待的人選，也非常感謝柯志恩願意為高雄市民，為國民黨承擔起這個重大的任務。

柯志恩則在受訪時表示，她一向希望在地優先，希望培養在地人才，但既然在地議員已有共識，在國民黨最危難的時候，她很榮幸被黨徵召參選高雄市長，從現在開始就全力以赴，無論如何一定要把選戰打到全國都看得到。

國民黨確定提名智庫執行長柯志恩（前）參選高雄市長，不少高雄鄉親29日特別北上表達力挺，期待柯志恩「翻轉高雄」。中央社記者鄭傑文攝 111年6月29日

許多高雄鄉親特別北上到中央黨部外為柯志恩（中）打油打氣。中央社記者鄭傑文攝 111年6月29日

對於柯志恩日前表示政見中不會有愛情摩天輪，遭質疑切割韓國瑜，柯志恩指出，愛情摩天輪是韓國瑜的政見，對她來說，能夠在既有的硬體下，給予更細緻的發展，才是她未來的主軸。 今天是她代表國民黨參選，請一切對準她，如果有人還眷戀韓國瑜，請去跟韓國瑜做公益。

她笑說，她跟韓國瑜性別不同，髮量也不同，當然也會有很多不同。

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表示，目前團隊還在組織當中，畢竟從她決定到現在，時間非常短，她下週就會搬到高雄，戶籍也會遷。未來陸戰會跟在地議員結合，空戰的部分則會與黨中央合作。前立法院長王金平是地方重要的前輩，相信未來在高雄也很有機會能時時向王金平請命，有機會也一定會去拜訪孫文學校校長張亞中。高雄的每張票都需要，她會展現最大誠意。

對於高雄市長陳其邁日前表示，柯志恩能體會到高雄的熱情。柯志恩指出，她也會溫柔相對，大家來場君子之爭，因為高雄已經很熱了，高雄的偉大，就從市長選舉良性競爭做起。（編輯：蘇志宗）1110629