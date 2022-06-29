林飛帆：台海定位沒有搖擺模糊空間 朱立倫應澄清

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北29日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，台海的定位，絲毫沒有雙面搖擺和模糊的空間，國民黨主席朱立倫應該代表國民黨嚴正澄清，不要向國際社會傳達錯誤的訊息。

國民黨今天上午發表4點聲明表示，第一，關於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨絕不接受，態度明確。國民黨國際部主任黃介正也於第一時間在媒體上公開表明對此說法絕不接受。第二，堅定支持世界各國在台灣海峽的公共海域，享有合法航行與飛越權利。

第三，歡迎也相信相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平與台灣安全的立場，始終如一。第四，國際之間對於本議題的各種不同見解，國民黨認為應交由法律專家學者進行討論。

黃介正昨天在接受媒體專訪時表示，國民黨不會接受中國大陸稱台海是「內海」的說法，但美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上也站不住腳，因為國際水域為美軍使用的專有名詞，並沒有法律位階。

國民黨今天表示，絕不接受中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法；堅定支持世界各國在台灣海峽的公共海域，享有合法航行與飛越權利。

林飛帆下午透過臉書指出，這陣子，中國大動作做出「片面改變台海現狀」的宣稱，指台灣海峽為「中國內海」。這是中國改變台海現狀的主張，也是為後續干擾台海國際自由航行的準備。世界各國都強烈反彈，包括台灣與美國。

林飛帆說，黃介正的說法讓人瞠目結舌，雖然今天早上，國民黨再發出聲明，試圖糾正黃介正的說法，但無可避免的是，國民黨昨日的主張，已對國際社會造成嚴重混淆。而國民黨何時會再修正立場，再提出相反的主張也不知道。

林飛帆強調，台海的定位，絲毫沒有雙面搖擺和模糊的空間。朱立倫應該代表國民黨嚴正澄清，不要向國際社會傳達錯誤的訊息。

另外，民進黨發言人周江杰今天透過新聞稿指出，國民黨在美中關係上，又在玩慣用的兩面手法，呼籲朱立倫應對美中關係要有明確態度。

周江杰說，國民黨不僅無視中共當局的野心，又想要在中國和美國之間兩面討好，這種做法只會讓國際社會對台灣的立場產生不信任、影響台灣外交關係。（編輯：蘇志宗）1110629