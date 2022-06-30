蔡英文：威權主義企圖滲透民主 台灣正面回應挑戰

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（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨主席蔡英文今天受邀於國際自由聯盟大會開幕式，透過預錄影片致詞；她說，除了面對疫情對人類和經濟的影響，也面對威權主義企圖滲透民主及侵犯人權。台灣會正面回應挑戰，加強與國際社會合作，共同捍衛民主自由世界秩序。

民進黨晚間發布新聞稿指出，蔡英文受邀於國際自由聯盟（Liberal International, LI）75週年暨第63屆大會開幕式上，透過預錄影片致詞。受疫情影響，LI睽違3年首度舉行實體會議，於保加利亞首都索菲亞（Sofia）進行，民進黨由發言人暨國際部副主任謝佩芬代表出席。

蔡英文在致詞中首先緬懷已故的「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE）主席漢斯‧范巴倫（Hans Van Baalen），范巴倫曾多次訪問台灣，並於2016及2018年面會過蔡英文。

蔡英文致詞提到，她十分認同今年的主題「重建自由世界的秩序」。她強調，台灣是值得信賴的夥伴；數十年來，民進黨一直站在台灣民主化的最前線以保衛民主、對抗威權體制，民主自由已經成為身份認同不可或缺的一部分。

她說，近年來，面臨著來自中國日益上升的威脅，試圖摧毀台灣一直以來努力爭取的民主生活。台灣人更加奮力對抗這些挑戰。從人民到政府，面對威權的入侵，台灣人沒有退縮，相反的，正面回應挑戰，對抗來自國內外試圖破壞民主的勢力。

蔡英文說，台灣樂於分享對抗威權的經驗，也正如疫情初期，台灣向世界各地的朋友捐贈口罩和醫療設備。台灣已做好準備，加強與國際社會的合作，共同努力捍衛民主自由的世界秩序。她也相信，身為自由主義者，台灣可以、也必須做到更多。

蔡英文說，「當我們看到俄羅斯對烏克蘭作出的種種暴行，台灣人因為自己能夠幫助烏克蘭人民保家衛國而感到驕傲。」

她說，努力不能止步於此，必須深化對威權操弄手段的了解。此外，也必須加強夥伴關係和保衛彼此。威權政體最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有齊心協力、相互支持，才能成功打擊威權政體的擴張主義。

蔡英文指出，在國際自由聯盟成立了75年後的今天，大家看到身為自由、民主主義者們正面臨著相似的挑戰，進入後疫情時代，這些挑戰將會變得更加嚴峻；作為自由主義者，大家已得到一定的成果，彼此都深知民主之得來不易。她相信，透過擁有一致的價值與信念，終將實現目標。除了預祝大會成功，蔡英文也希望在不久的將來能與大家親自見面。（編輯：蘇龍麒）1110630