抵費地處分 內政部擬修法放寬標租或設定地上權

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部6月27日預告修正平均地權條例施行細則及市地重劃實施辦法，擬放寬抵費地處分方式，除原有的公開標售外，還可以標租或招標設定地上權方式處分抵費地，增加抵費地使用彈性。

內政部透過新聞稿表示，市地重劃屬自償性的開發方式，各縣市政府重劃後取得的抵費地，依現行規定，應優先以「公開標售」方式回收開發成本，在清償重劃負擔總費用後，才可以公開標租或招標設定地上權方式，處分剩餘的抵費地。

內政部說，目前縣市政府在標售抵價地時，受到整體不動產市場價格上漲，導致常以溢價標出，引發外界認為政府大面積標售土地，帶動地區地價上漲等質疑。

內政部指出，為使縣市政府能更加靈活運用市地重劃後取得的抵費地，6月27日起預告「平均地權條例施行細則」第84條及「市地重劃實施辦法」第54條修正草案。

內政部說，草案中規劃修正放寬抵費地處分方式，除原有的公開標售外，也得不待清償重劃負擔總費用，即以標租或招標設定地上權方式辦理，可讓縣市政府穩定回收開發成本，同時可減少政府標售土地，而引發帶動地價上漲的質疑。

內政部表示，抵費地如果能以標租或設定地上權方式處分，同樣可穩定收取權利金或租金償還重劃總費用，政府可藉此方式引入策略性產業加速地區開發，或儲備留供未來重劃區發展需要，增加抵費地使用彈性。

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內政部指出，這次修法是與縣市政府研商取得共識，未來完成修法放寬抵費地處分方式後，縣市政府將可以評估個別抵費地條件、重劃區發展需要或地區地價情形，更為彈性靈活決定以公開標售、標租或招標設定地上權方式處分抵費地。

內政部表示，盼地方政府未來能多加運用設定地上權或標租方式處分抵費地，以穩定回收重劃投入成本，避免政府公開標售抵費地，影響區域土地交易行情。（編輯：黃瑞弘）1110702