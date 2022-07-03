出席北美台商總會活動 江啟臣與AIT主席同台交流

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院外交及國防委員會組團訪問美國，日前抵達鳳凰城，與AIT主席莫健一同出席北美洲台灣商會聯合總會活動。率團的國民黨召委江啟臣表示，他與莫健都關心台美關係的互助、互利、互惠與持續深化。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委江啟臣26日率領由國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭及洪孟楷組成的立院團訪美，27日抵達首站華府，接連拜會美國在台協會（AIT）、國務院等政府單位，也拜訪4位聯邦議員，進行國會外交，同時前往駐美代表處及駐美軍事代表團視察。

江啟臣一行日前結束華府行程，抵達美國亞利桑那州的鳳凰城。江啟臣今天在臉書粉絲團發文表示，亞利桑那州於1912年建州，同年也是中華民國開國元年，如今亞利桑那州是美國半導體重鎮，台灣則是國際半導體產業龍頭，如何藉由產業連結，達到雙方共贏、共享，互利互惠，是台美合作最大的期待。

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江啟臣指出，他與AIT主席莫健（James Moriarty）一同受邀出席北美洲台灣商會聯合總會第34屆第三次理監事聯席會議開幕剪綵、開幕典禮活動。他與莫健都關心台美關係的互助、互利、互惠與持續深化。

他表示，上週在華府2022年「選擇美國投資高峰會（Select USA）」與「台美21世紀貿易倡議」談判工作同步進行。「選擇美國投資高峰會」目的是要媒合台美企業合作；而各產業領域需依循的規則，能享有的優惠待遇，則需視所謂「台美21世紀貿易倡議」是否能談出具體結果。（編輯：林淑媛）1110703