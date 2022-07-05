外交部：嚴厲譴責中國錯引聯大決議 阻台國際參與

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（中央社記者游凱翔台北5日電）針對中國打壓台灣人員參與聯合國海洋大會，外交部發言人歐江安今天表示，對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民國際參與，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部上午舉行例行記者會，針對中國透過聯合國全權證書委員會打壓台灣人員參加「聯合國海洋大會」一事，歐江安表示，第2屆「聯合國海洋大會」於6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋污染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題，中國自大會召開以來，即不斷濫用其在聯合國全權證書委員會的職權，蠻橫干涉台灣友邦吐瓦魯及帛琉代表團組成，企圖全面封鎖獲友邦延聘為代表團顧問的台灣籍人士與會，作法令人不齒，外交部予強烈譴責。

外交部指出，為抗議中方惡劣行徑，吐瓦魯外長柯飛決定取消出席大會並發表聲明譴責中國；帛琉總統惠恕仁則在大會首日演說，陳述全球海洋合作應納入台灣參與。

此外，大會最後一日在採認全權證書委員會報告時，帛琉、馬紹爾群島及美國接連挺身發言，強調會員國有權決定其代表團組成，並有權邀請台灣成員參與，全權證書委員會要求會員國刪除其代表團成員的舉措是侵犯會員國主權，吐瓦魯及帛琉將台灣人士納入代表團的決定應被尊重；挺台國家同時指出，全球海洋議題的討論不應該遺漏任何人，英國更對這次全權證書委員會僭越權限表示遺憾。

外交部批評，非常遺憾中華人民共和國一再不當援引聯大第2758號決議，施壓聯合國及其專門機構，並將2758號決議與所謂「一中原則」掛勾，意圖在國際間製造台灣隸屬中華人民共和國的假象，並全面排拒台灣進入聯合國場域參加會議及活動，對於中國政府不斷錯誤引用聯大決議，全面性阻礙台灣人民國際參與，外交部予以最嚴厲的譴責。

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外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣民眾，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實，也不應強迫其他國家及國際組織接受其虛構的「一個中國原則」。

外交部也呼籲國際社會，應正視中國藐視多邊體系既有規則，為進行其政治目的霸凌其他會員國、破壞以規則為基礎的國際秩序的惡劣行徑，共同予以譴責。中國不斷利用在聯合國相關機構職權，無理阻撓台灣參與以及貢獻世界的機會，只會更堅定台灣參與國際社會的決心。台灣會繼續強化與友邦及理念相近夥伴合作，持續對全球議題做出積極貢獻。（編輯：蘇龍麒）1110705