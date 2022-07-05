因翁茂鍾造假社會勞動案遭彈劾 周章欽：非常錯愕

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翁茂鍾涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄，監察院通過彈劾前台南地方法院檢察長周章欽（圖）、前台南市警察局長陳子敬等5人。周章欽對此回應：「非常錯愕。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北5日電）佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案被判刑易服社會勞動，涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄；監察院通過彈劾時任台南地檢署檢察長周章欽等人，周章欽對此回應：「非常錯愕。」

監察院指出，翁茂鍾因「佳和公司炒股案」判決有罪後，聲請易服社會勞動，經周章欽指示安排，及前台南市政府警察局長陳子敬指示關照下，經這兩機關公務員以不實方式，協助翁茂鍾完成社會勞動。

現已轉任律師的周章欽今天受訪時連說兩次，真的不知道本案來龍去脈，也從來沒有就本案下過任何指示，對遭彈劾感到相當錯愕，聞訊時天旋地轉。

周章欽說，監委把翁茂鍾假造社會勞動紀錄跟檢察官准許易服社會勞動兩件事連結在一起進而彈劾，但任何人聲請易服社會勞動只要符合資格，提出合理聲請都會通過，根本不需要陳情或透過任何關係。

周章欽說，監委僅在2月間約詢他，詢問是否指示時任韓姓主任觀護人介入翁茂鍾案，他當時回答絕對沒有，監委4月間又約詢其他南檢基層人員，但之後便未找他說明，他無從回應。

他說，官位越高，壓力越大，但對南檢基層同仁而言，實在是不公平，若因為他的事件造成社會困擾及台南地檢署同仁的委屈，他深感不安，一併致歉。

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涉及司法圈醜聞的翁茂鍾因案被判1年，在警方包庇下未實服勞動遭起訴，一審台南地方法院判刑2年2個月；經上訴後，二審由台南高分院審理，日前改判翁茂鍾有期徒刑1年10月。

遭彈劾的周章欽司法官訓練所（今司法官學院）第23期結業，曾任南檢、台北地檢署檢察長，今年3月間屆齡退休後，與前高雄高分院法官江雍正在高雄市開辦律師事務所，自6月1日起開始執行律師職務。（編輯：李亨山）1110705