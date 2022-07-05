涉助翁茂鍾服勞役遭監院彈劾 陳子敬：問心無愧

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翁茂鍾涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄，監察院通過彈劾前台南地方法院檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬（圖）等5人。陳子敬5日表示，「我心如秤，問心無愧」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市副市長陳子敬在擔任台南市警察局長時涉協助富商翁茂鍾服勞役而遭監察院彈劾，對此，陳子敬今天表示，當時未對下屬做任何不當指示，「我心如秤，問心無愧」。

翁茂鍾涉及佳和公司炒股案，判決有罪後聲請易服社會勞動，監察院以該案經過前台南地方法院檢察署檢察長周章欽、前台南市政府警察局長陳子敬安排，以不實方式協助完成易服社會勞動，同時周章欽與陳子敬明知與翁茂鍾有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫，通過彈劾陳子敬等5人。

對於遭監察院彈劾，陳子敬對此表示，翁案發生時，他對翁茂鍾的違法行為毫無所悉，當時他也沒對下屬做任何不當或違法的指示，「我心如秤，問心無愧」。

至於說他收受襯衫餽贈一事，陳子敬說，以他身高180公分、體重143公斤來說，「我這身材襯衫送給我也根本穿不下」，他的襯衫及衣服都要經過特別訂做。

陳子敬指出，翁某申請易服社會勞動是地檢署所核准的，且執行易服社會勞動也由地檢署負責，並非警察局的業務。翁案相關違失經司法調查後證明與他無關。

陳子敬認為，此事只經過當時的警分局等單位，他根本不知此事。分局有違失的員警已遭法院判決確定，他對於監察院的彈劾感到不解與無奈。

陳子敬強調，彈劾後有無處分，要依照司法院公務人員懲戒委員會來審理決定，之前已向監察院有所說明，未來也將在審理程序中據理力爭。

台中市政府則對此發表聲明表示，翁案是10多年前發生的事情，陳子敬時任台南市警察局長，與現在台中市政務無關，彈劾案須移送公懲會審議，市府靜待審議結果並依法秉公處理。（編輯：黃世雅）1110705