前法官曾平杉與翁茂鍾不當接觸 監院全數通過彈劾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾（圖）有不當接觸，監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）台灣高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，除提供涉訟案件法律意見外，還收受餽贈，核有重大違失，監察院全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

前公懲會委員長 石木欽 石木欽小檔案 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業

經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官 看更多 關閉 與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院在2020年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會2021年1月29日認定前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院審查。

監察院上午發布新聞稿表示，曾平杉從86年6月起到102年12月間，在任職法院期間，與翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給他本人、家人及友人各類幫助，還收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來。

經監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後，認曾平杉身為法官，卻未能審慎交友，保持應有分際，嚴重損及法官應保有的獨立、公正、中立、廉潔、正直形象及法官職位尊嚴與職務信任，核有違失，情節重大，提案彈劾。經監察院彈劾審查會在3日時審查，全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，彈劾理由為曾平杉在民國76年間，就與翁茂鍾因參加喜宴相識，且知悉翁茂鍾時任佳和集團總經理；曾平杉的女兒在82到83年曾經持有怡華公司股票，以每股新台幣10元計算，總額約10萬元到18萬元不等；曾平杉在84年到87年，也曾經持有佳園建設股份有限公司股票，總額約200萬元至210萬元，顯見曾平杉與翁茂鍾交情匪淺。

監察院指出，86年間佳和集團旗下的怡華公司所涉「百利案」經媒體大肆報導，且依翁茂鍾記事本記載，在90年8月9日「曾平杉家 討論百利案」勾稽可證明，曾平杉顯然知道翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，並且討論提供法律意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監察院表示，曾平杉既然已經知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，還毫不迴避討論、提供涉訟案件法律意見外，並持續與翁茂鍾飲宴見面往來、接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，並收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，核有違失，情節重大。

監察院指出，曾平杉違反公務員服務法、法官法、法官守則、法官社交及理財自律事項及法官倫理規範等規定，違失行為情節重大，有懲戒必要。（編輯：蘇龍麒）1110310