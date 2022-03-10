更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟擴大制裁俄羅斯 F1賽車手尼基塔在內160人入黑名單
首頁 / 政治

前法官曾平杉與翁茂鍾不當接觸 監院全數通過彈劾

2022/3/10 10:22（3/10 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾（圖）有不當接觸，監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。（中央社檔案照片）
高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾（圖）有不當接觸，監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）台灣高等法院台南分院前法官曾平杉任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，除提供涉訟案件法律意見外，還收受餽贈，核有重大違失，監察院全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。

前公懲會委員長石木欽

石木欽小檔案

  • 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業
  • 經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官
看更多
關閉
與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院在2020年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會2021年1月29日認定前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院審查。

監察院上午發布新聞稿表示，曾平杉從86年6月起到102年12月間，在任職法院期間，與翁茂鍾飲宴、聚會，並接受翁茂鍾給他本人、家人及友人各類幫助，還收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來。

經監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後，認曾平杉身為法官，卻未能審慎交友，保持應有分際，嚴重損及法官應保有的獨立、公正、中立、廉潔、正直形象及法官職位尊嚴與職務信任，核有違失，情節重大，提案彈劾。經監察院彈劾審查會在3日時審查，全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，彈劾理由為曾平杉在民國76年間，就與翁茂鍾因參加喜宴相識，且知悉翁茂鍾時任佳和集團總經理；曾平杉的女兒在82到83年曾經持有怡華公司股票，以每股新台幣10元計算，總額約10萬元到18萬元不等；曾平杉在84年到87年，也曾經持有佳園建設股份有限公司股票，總額約200萬元至210萬元，顯見曾平杉與翁茂鍾交情匪淺。

監察院指出，86年間佳和集團旗下的怡華公司所涉「百利案」經媒體大肆報導，且依翁茂鍾記事本記載，在90年8月9日「曾平杉家 討論百利案」勾稽可證明，曾平杉顯然知道翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，並且討論提供法律意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監察院表示，曾平杉既然已經知悉翁茂鍾或其相關聯公司涉訟中，還毫不迴避討論、提供涉訟案件法律意見外，並持續與翁茂鍾飲宴見面往來、接受翁茂鍾給予其本人、家人及友人各類幫助，並收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，核有違失，情節重大。

監察院指出，曾平杉違反公務員服務法、法官法、法官守則、法官社交及理財自律事項及法官倫理規範等規定，違失行為情節重大，有懲戒必要。（編輯：蘇龍麒）1110310

延伸閱讀
前檢察官羅榮乾與翁茂鍾不當接觸 遭監察院彈劾與翁茂鍾不當往來 6前法官移送監院3人撤獎章涉收翁茂鍾襯衫、未迴避案件 監院彈劾法官鄭小康翁茂鍾主導2000小時社會勞動造假 判刑2年2月
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族