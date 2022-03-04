前檢察官羅榮乾與翁茂鍾不當接觸 遭監察院彈劾
2022/3/4 18:16（3/4 18:54 更新）
監察院指出，台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾（右）任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾（左）有不當接觸且有收受饋贈等情事，1日彈劾審查會全數通過彈劾。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北4日電）監察院今天指出，台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，且有收受饋贈等情事，經監委提案，已於1日彈劾審查會全數通過彈劾，全案移送懲戒法院。
監察院今天下午發布新聞稿指出彈劾理由，包含羅榮乾任職檢察機關期間，自民國87年10月起，至105年7月與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，包括「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅榮乾接獲相關檢舉案件簽請分案前後，便與翁茂鍾多次會面甚至討論案情。
監察院說，彈劾理由顯示，羅榮乾於87年至105年任職檢察機關期間，與涉訟當事人翁茂鍾頻繁接觸及參與飲宴高達150餘次，還陪同拜訪某些領域的高階主管人員，並多次接受餽贈襯衫。
監察院表示，彈劾理由指出，上述顯易使一般客觀理性的第三人，產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，對檢察官應保有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。
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監察院指出，經監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後，認為羅榮乾身為司法人員，未能審慎交友，保持應有分際，該等密切往來行為已使外界對檢察官職位尊嚴與職務信任產生質疑，有違檢察官公正、廉潔之形象，核有重大違失，有懲戒必要。
翁茂鍾另涉及多起刑事案件，他與前公懲會委員長石木欽
不當接觸案，懲戒法院去年認定，石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸一年，約新台幣354萬餘元。（編輯：蘇志宗）1110304
石木欽小檔案
- 65年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官中等
- 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、中興大學法律學系大學畢業
- 經歷：106年12月就任公務員懲戒委員會委員長、高等法院院長、最高法院法官兼庭長、最高法院法官、台南地方法院檢察處檢察官
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