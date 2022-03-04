前檢察官羅榮乾與翁茂鍾不當接觸 遭監察院彈劾

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監察院指出，台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾（右）任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾（左）有不當接觸且有收受饋贈等情事，1日彈劾審查會全數通過彈劾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北4日電）監察院今天指出，台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，且有收受饋贈等情事，經監委提案，已於1日彈劾審查會全數通過彈劾，全案移送懲戒法院。

監察院今天下午發布新聞稿指出彈劾理由，包含羅榮乾任職檢察機關期間，自民國87年10月起，至105年7月與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸，包括「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅榮乾接獲相關檢舉案件簽請分案前後，便與翁茂鍾多次會面甚至討論案情。

監察院說，彈劾理由顯示，羅榮乾於87年至105年任職檢察機關期間，與涉訟當事人翁茂鍾頻繁接觸及參與飲宴高達150餘次，還陪同拜訪某些領域的高階主管人員，並多次接受餽贈襯衫。

監察院表示，彈劾理由指出，上述顯易使一般客觀理性的第三人，產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，對檢察官應保有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。

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監察院指出，經監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後，認為羅榮乾身為司法人員，未能審慎交友，保持應有分際，該等密切往來行為已使外界對檢察官職位尊嚴與職務信任產生質疑，有違檢察官公正、廉潔之形象，核有重大違失，有懲戒必要。