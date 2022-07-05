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中國恐遭史上最大網攻 駭客稱兜售10億人個資及警方紀錄
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翁茂鍾涉造假社會勞動 監院彈劾周章欽陳子敬等5人

2022/7/5 15:52（7/5 16:11 更新）
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翁茂鍾（圖）涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄，監察院通過彈劾前台南地方法院檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬等5人。（中央社檔案照片）
翁茂鍾（圖）涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄，監察院通過彈劾前台南地方法院檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬等5人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北5日電）佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案被判刑「易服社會勞動」，卻涉嫌在台南警方包庇下假造勞動紀錄；監察院通過彈劾前台南地方法院檢察長周章欽、前台南市警察局長陳子敬等5人，今天下午4時30分將舉行記者會說明。

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監察院下午發出採訪通知，指翁茂鍾因「佳和公司炒股案」判決有罪後，聲請易服社會勞動，經前台灣台南地方法院檢察署檢察長周章欽指示安排，及前台南市政府警察局長陳子敬指示關照下，經這兩機關公務員以不實方式，協助翁茂鍾完成易服社會勞動。

監察院表示，周章欽、陳子敬明知與翁茂鍾有利害關係，卻仍收受翁茂鍾餽贈的襯衫，監察院通過彈劾周章欽、陳子敬等5人。監委林國明、王麗珍下午4時30分將舉行記者會說明。（編輯：謝佳珍）1110705

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